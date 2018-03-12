Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği’nin yeni yönetimini makamında kabul etti

Derneğin genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Ali Özerkan ve yönetimin bulunduğu ziyarette, kendisi de Afyon’lu olan Yaşar hemşerilerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

“Doğruyu alkışlamalı ve yanlışın karşısında durmalısınız”

Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Yaşar, “Afyon’lu olduğumdan her zaman övgüyle bahsediyorum. Doğduğumuz toprakları da doyduğumuz toprakları da unutmayacağız. Hemşeri dernekleri temsil ettiği ilin gelenek ve göreneklerini yaşatmada önemli rol oynuyor. Bu yolda hizmet ediyorsunuz. Hemşeri bilincinin kazandırılması için uğraş veriyorsunuz. Yeni yönetiminizle de aynı başarıyı göstereceğinize eminim. Hayırlı uğurlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Konuşmasında demokratik kitle örgütlerinin yanlı olmaması gerektiğine de dikkat çeken Yaşar, “Hemşeri dernekleri demokratik kitle örgütleridir. Asla yanlı olmamalısınız. Elinizi taşın altına koymalısınız. Herkese eşit mesafede yaklaşmalı, doğruyu alkışlamalı ve yanlışın karşısında durmalısınız. Çünkü bazen siyasetçiler yanlışları göremeyebilir, burada sizlere büyük görev düşüyor. Tartışmadan medenice isteklerinizi dile getirmelisiniz” diye konuştu.

“Afyon’un gururusunuz”

Başkan Yaşar’a katıldığını ifade eden Özerkan ise “Siz Afyon’un gururusunuz. Tüm Ankaralılar gibi hemşerileriniz de sizinle gurur duyuyor. Siz bizlere her zaman çok yakın oldunuz. Yeni yönetimimizle sizleri ziyaret etmekten onur duyuyorum. Söyledikleriniz bizim için çok kıymetli. Biz zaten dernek olarak siyasetin dışındayız. Siyasetin dışında olmaya da devam edeceğiz” dedi.