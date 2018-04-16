Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sanayi Odası’na hayırlı olsun ziyaretinde buşundu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin en büyük odalarından Ankara Sanayi Odası’nda (ASO), 4’üncü kez başkanlık koltuğuna oturan Nurettin Özdebir’i makamında ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) başkanı Nurettin Özdebir’e hayırlı olsun dileklerini ileten Y enimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar , “İthalat yaparak sorunlarımızı çözemeyiz. Daha güçlü bir ülke olabilmemiz için üretmek zorundayız” dedi.

Çıkış noktamız üretim

Üretim yapmanın, başından sonuna kadar çok zor bir iş olduğunu söyleyen Yaşar, ülkenin gelişmesi ve ayakta kalabilmesi için üretimin tek çıkış noktası olduğuna dikkat çekti. Devletin, üretimin önündeki engelleri kaldırarak ihracatın gelişmesine destek olması gerektiğini belirten Yaşar, “Türkiye bir cennet. Ülkemizin kaynakları hepimize yetecek kadar bol ve bereketli. Ülkemiz; tarımıyla, hayvancılığıyla, doğa ve deniz turizmiyle, sanayisiyle kimseye ihtiyacı olmayan bir ülke. Yeter ki üreticiye destek verilsin” diye konuştu.

Özdebir, 4’üncü kez başkan

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdebir, kimsenin kırılıp dökülmediği, pişmanlıkların olmadığı, tatlı bir rekabet ortamında seçimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, “Kimsenin itiraz edemeyeceği açık ve şeffaf bir seçim yaptık. İnşallah, huzurla ve üretken bir dönem geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.