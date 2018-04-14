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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata Mahallesi esnafını ile kahvaltıda bir araya geldi

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata Mahallesi esnafını ile kahvaltıda bir araya geldi
Akor Düğün Salonu’nda verilen kahvaltıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir, Ata Mahallesi muhtarı ve çok sayıda esnaf katıldı.

Buluşmada esnafa verdiği önemden bahseden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Belediyeyle ilgili her türlü konuda esnafımızın ve sanayicimizin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Benim görevim size hizmet etmek. Esnaf ve sanayici ne kadar iyi olursa belediyelerin güçleri de o kadar artar. Bu ülke bizim, beraber üreteceğiz, beraber yaşayacağız” dedi.

Yaşar’dan Ata Mahallesi’ne müjde!

Göreve geldiği günden itibaren ilçeye kazandırdıklarını birer birer anlatan Başkan Yaşar, “Yenimahalle’nin her noktası belediyeden aynı eşitlikte hizmet alacak sözünü vermiştim, sözümü de tuttum. Temmuz ayında Yenimahalle Ata Mahallesi’nde Kültür Merkezi, büyük bir park ve parkın içinde ikinci bahar lokali açacağız. Yaşlılarımıza ve emeklilerimize gazete okuma, sohbet edebilme, vakit geçirme imkanı yaratmış olacağız. Bunların hepsi sizin paranızla oluyor. Bugün Yenimahalle, yaptığı yatırımlarla örnek gösterilen, takdir edilen bir ilçe haline geldi. Çünkü biz kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanıyoruz” diye konuştu.

Yapacaklarımız henüz bitmedi

Sözlerine Yenimahalle sevdalısı olduğunu da ekleyen Yaşar, “Yenimahalle’de sanayici oldum, tüccar oldum, turizmci oldum. 2009’da partim bana bu görevi verdiğinde Yenimahalle’yi sevdiğim için ve Yenimahalle’ye borcumu ödemek için görevi kabul ettim. Eğer partim beni tekrar aday gösterirse, sizler de bana destek olursanız bir dönem daha Yenimahalle’ye hizmet etmek istiyorum. Benim sevdam Yenimahalle sevdası” dedi.

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