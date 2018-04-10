Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sertkaya ve yönetimini makamında ağırladı

Ziyarette, hemşeri derneklerinin önemli bir görevi olduğunu dile getiren Yaşar, “Hemşeri dernekleri acı günde, tatlı günde aynı memleketli insanları bir araya getiriyor” dedi.

“STK’lar kimsenin arka bahçesi olmamalıdır”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Hemşeri dernekleri gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında önemli bir görev üstleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin korunmasında hemşeri derneklerinin çok katkısı olduğuna inanan bir belediye başkanıyım. Bana göre demokratik kitle örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. STK’lar kimsenin arka bahçesi olmamalıdır. Doğru hizmeti alkışlamalı, yanlışı eleştirmeli” diye konuştu.

“Yenimahalle çok yol aldı, çok değişti”

Konuklarına bugünkü Yenimahalle’den de bahseden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar , “Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Göreve geldiğim 2009 yılından bu yana çok yol aldı, çok değişti. Ankara’nın gözde ilçelerinden biri haline geldi. Yenimahalle bugün kültüre, sanata ve spora ev sahipliği yapıyor. Sizlere de salonlarımızın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Etkinliklerinize katkı yapıyoruz. Sizler kutsal bir görev yapıyorsunuz; temsil ettiğiniz bölgenin gelenek ve görenekleri yaşatıyorsunuz. Başarılar diliyorum” dedi.

Yaşar’ın Kırıkkaleliler tarafından çok sevildiğini söyleyen Sertkaya ise, “Federasyonumuz çok güçlü bir yapıdadır. Kırıkkale bazında en büyük sivil toplum kuruluşudur. Üyelerimiz sizi çok seviyor. Başarılarınız, Yenimahalle için yaptıklarınız herkesin dilinde. Yenimahalle çok gelişti, modern çehresiyle dikkat çeken bir ilçe haline geldi. Bu sizin başarınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz” diye ifade etti.