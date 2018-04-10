  • BIST 110.919
  • Altın 175,029
  • Dolar 4,0730
  • Euro 5,0203
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sertkaya ve yönetimini makamında ağırladı

»
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sertkaya ve yönetimini makamında ağırladı
Ziyarette, hemşeri derneklerinin önemli bir görevi olduğunu dile getiren Yaşar, “Hemşeri dernekleri acı günde, tatlı günde aynı memleketli insanları bir araya getiriyor” dedi.

“STK’lar kimsenin arka bahçesi olmamalıdır”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Hemşeri dernekleri gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında önemli bir görev üstleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin korunmasında hemşeri derneklerinin çok katkısı olduğuna inanan bir belediye başkanıyım. Bana göre demokratik kitle örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. STK’lar kimsenin arka bahçesi olmamalıdır. Doğru hizmeti alkışlamalı, yanlışı eleştirmeli” diye konuştu.

“Yenimahalle çok yol aldı, çok değişti”

Konuklarına bugünkü Yenimahalle’den de bahseden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Göreve geldiğim 2009 yılından bu yana çok yol aldı, çok değişti. Ankara’nın gözde ilçelerinden biri haline geldi. Yenimahalle bugün kültüre, sanata ve spora ev sahipliği yapıyor. Sizlere de salonlarımızın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Etkinliklerinize katkı yapıyoruz. Sizler kutsal bir görev yapıyorsunuz; temsil ettiğiniz bölgenin gelenek ve görenekleri yaşatıyorsunuz. Başarılar diliyorum” dedi.

Yaşar’ın Kırıkkaleliler tarafından çok sevildiğini söyleyen Sertkaya ise, “Federasyonumuz çok güçlü bir yapıdadır. Kırıkkale bazında en büyük sivil toplum kuruluşudur. Üyelerimiz sizi çok seviyor. Başarılarınız, Yenimahalle için yaptıklarınız herkesin dilinde. Yenimahalle çok gelişti, modern çehresiyle dikkat çeken bir ilçe haline geldi. Bu sizin başarınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz” diye ifade etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yaşar, “El Ele Gönül Gönüle” dostluk, dayanışma ve birlik yemeğinde Çorumlularla bir araya geldi07 Nisan 2018 Cumartesi 09:39
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 9 yıl boyunca hala devam eden projeleri basın toplantısıyla anlattı06 Nisan 2018 Cuma 15:48
  • Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla moral konseri düzenledi06 Nisan 2018 Cuma 12:45
  • Yenimahalle'de “Yaşama Yol Ver” projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Hattı ile ilgili bilgi verildi05 Nisan 2018 Perşembe 09:15
  • Yenimahalle Belediyesi Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediği konferans ile otizme dikkat çekti03 Nisan 2018 Salı 10:37
  • Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce Yenimahalle Belediyesi personeline“mutluluk” semineri verildi03 Nisan 2018 Salı 10:33
  • Türkiye’yi üretenler kurtaracak02 Nisan 2018 Pazartesi 10:55
  • Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Yenimahalle Belediyespor, son şampiyon Kastamonu'yu deplasmanda 33-34 yenerek zorlu bir engeli daha aştı02 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
  • Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle’de buluştu01 Nisan 2018 Pazar 12:32
  • Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 7 anaokulunda öğrenciler her hafta farklı etkinliklere katılarak eğitimlerine renk katıyorlar01 Nisan 2018 Pazar 12:26
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim