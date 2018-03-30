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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe bölgesi esnafını kahvaltı da buluşturdu

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe bölgesi esnafını kahvaltı da buluşturdu
Cezacı değil eğitici bir anlayışla 9 yıldır Yenimahalle esnafının dertlerine, sıkıntılarına, sevinçlerine ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe bölgesi esnafını kahvaltı da buluşturdu.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde Şentepe Tepekule’de düzenlenen kahvaltıya; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Şentepe muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Yenimahalle’ye yeni dönemde büyük projelerimiz var

9 yıl önce devraldığı Yenimahalle ile bugünkü Yenimahalle arasındaki hizmet uçurumunu rakamlarla tek tek anlatan Başkan Yaşar, “Görev sürem içerisinde 2 şeye çok önem verdik. Birincisi ayrıştırmadık, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadık, bana oy verdi vermedi demedik, her vatandaşımıza eşit davrandık, her mahallemize eşit hizmet götürmeye gayret ettik. İkincisi ise belediyemizin parasını, vergilerinizi verimli kullandık. Sizlerin faydası olmayan hiçbir projeye imza atmadım, atmayacağım. Güzel bir Türkiye, güzel bir Ankara, güzel bir Yenimahalle olsun istiyorum. Ben Yenimahalle'yi çok seviyorum. Ömrümün 52 yılını burada geçirdim. İnsanı iki şey değiştirir. Biri para diğeri koltuktur. Allah ondan korusun. Ben belediye başkanı olmasam da hoş seda bıraktığımı, aranızda her zaman yerimin olduğunu biliyorum. Yapılanlar ortada, ama hala yapacaklarımız var. Yeni dönem için hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki dönem Yenimahallelileri büyük projeler bekliyor” dedi.

Bu ülkeyi üretenler ayağa kaldıracak

Kendisinin de esnaflıktan geldiğini hatırlatan Yaşar “Sizleri çok iyi anlıyorum çünkü Ankara'da ben de esnaflık yaptım. Zor şartlar altında çalışıp para kazandığınızı çok iyi biliyorum. İnsanların en hayırlısı, insana faydalı olandır. En büyük ibadetin bir kişiye bile olsa aş kapısı açmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle her zaman yanınızda oldum. Bir berber dükkanı bile açılıyor olsa koşa koşa açılışına gittim. Yılmayın, korkmayın, üretmeye devam edin. Bu ülkeyi üretenler ayağa kaldıracak” diye konuştu.

Yaşar’ı dikkatle dinleyen ve konuşmasını sık sık alkışlarla kesen Şentepe esnafı da Başkan Yaşar’a aldıkları hediye ile teşekkür etti.

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