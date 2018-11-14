  • BIST 92.709
  • Altın 212,007
  • Dolar 5,4759
  • Euro 6,1831
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Smart City Expo Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı

»
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Smart City Expo Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı
Fethi Yaşar, 13-15 Kasım tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük akıllı kentler etkinliği olan “Smart City Expo Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13-15 Kasım tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük akıllı kentler etkinliği olan “Smart City Expo Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı.

Huawei’nin ana sponsorluk yaptığı fuar alanında Başkan Yaşar, akıllı şehircilik uygulamalarının örneklerini ve son teknoloji ürünlerini inceledi.

Son teknoloji ürünleri tanıtıldı

Merkezi şehir yönetim sistemlerinin oldukça dikkat çektiği fuarda, dünyanın dört bir tarafında yürütülen akıllı kent çalışmaları; Sinir Sistemi, Yeni Nesil Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Akıllı Şehirlere Öncü sloganıyla sunuldu.

Şehircilikle ilgili her konunun masaya yatırıldığı etkinlikte, dünyaca tanınmış kurum, kuruluş ve şirketler kongrede yerini alarak, son teknoloji ürünlerini tanıttı.

“Teknoloji yaşamımızın tüm alanında var“

Fuarda gelişen teknolojinin şehirlerin ve şehir sakinlerinin hayatlarını büyük ölçüde değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Yaşar, “Teknolojik alanda yaşanan yeni gelişmelerin insan ve şehir hayatına entegre edilmesi açısından bu fuar çok önemli. Burada her geçen gün daha da gelişen teknolojiye ayak uyduran kurumların ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen yerel yönetimlerin uygulamalarını görebiliyoruz. Teknoloji sadece şehirlere değil bizlere de etki etmekte. Öyle ki, teknoloji yaşamımızın neredeyse tüm alanlarında var.  Önemli olan teknolojiyi bilinçli olarak, fayda sağlayacak işlerde kullanmak. Bu açıdan teknolojinin yerinde saymaması hem şehirler hem de insanlık için önemlidir. Bugün geldiğimiz noktada; üretim, yenilik ve teknoloji odaklı olarak gelişen dünya, verimliliği artırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek üzere akıllı arayışlar ve uygulamalar yolunda ilerlemektedir” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fethi Yaşar, Ankara Baro Başkanlığı’na seçilen Avukat Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret etti10 Kasım 2018 Cumartesi 10:26
  • Yenimahalle Belediyesi’nin Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı09 Kasım 2018 Cuma 09:39
  • 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü09 Kasım 2018 Cuma 09:37
  • Fethi Yaşar, 11’inci Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı09 Kasım 2018 Cuma 09:34
  • Fethi Yaşar ve Alper Taşdelen belediye çalışmalarını değerlendirdi08 Kasım 2018 Perşembe 10:28
  • Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Projesi, Maskeni Tak Fotoğrafını Çek Kampanyası06 Kasım 2018 Salı 11:26
  • Yenimahalle Belediyesi, Engelli Motivasyon Yemeği düzenledi03 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Arda Sarıkaya, Türkiye Milli takımı adına yarışmaya hak kazandı31 Ekim 2018 Çarşamba 10:57
  • Cumhuriyetin 95’inci yılı Yenimahalle'de coşkuyla kutlandı30 Ekim 2018 Salı 12:22
  • Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95’inci yılını dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor26 Ekim 2018 Cuma 11:08
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim