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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan hukukçulara destek

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan hukukçulara destek
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Hukuk Akademi Derneği Başkanı ve Demokratik Sol Avukatlar (DSA) Ankara Barosu Başkan Adayı Av. Ömer Lütfü Avşar ile yönetimini makamında ağırladı.

Ziyarette yakın zamanda Ağabeyi Ahmet Yaşar’ı ve Kayınvalidesi Rabia Özkan’ı kaybeden Başkan Yaşar’a başsağlığı dileyen Avşar, Ankara Barosu Başkanı seçilmesi durumda hayata geçirmeyi planladığı projelerden de bahsetti.

Her yıl 5 bin avukat staj yapacak

Her yıl 5 bin avukatın Ankara’da staj yapacağını Ankara Barosu’nun bu sorunu çözme konusunda hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Avşar, seçilmesi durumunda hayata geçireceği Avukatlık Staj Akademisi ile ilgili Başkan Yaşar’dan destek istedi. Avşar, “Adalet devletin temeli ise adaletin temeli de avukattır. Ankara Barosu her yıl büyüyor. Bu da önümüzdeki yıllar itibariyle sayısı her yıl beş binlere varacak stajyer avukat demek. Sayı fazla ama bu güne kadar buna çözüm üretilmedi. Bu büyük bir sorun. Stajyer avukatlar fiziken yetersiz koşullarda staj eğitimi görmeye mahkûm ediliyor. Biz de bu sorunu çözmek için çalışma arkadaşlarımız ile göreve geldiğimizde bir ‘Avukatlık Staj Akademisi’ kurmayı hedefliyoruz. Bunun için sizden arazi ve inşaat için destek bekliyoruz” dedi.

Avukatlık mesleği sıkıntı içerisinde

Seçimlerde Avşar’a başarılar dileyen Yaşar, toplum yararına her türlü proje ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Hukuk fakültelerinin çoğalmasından dolayı Avukatlık mesleğinin sıkıntı içerisinde olduğunu ve bu konuda elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Yaşar, “Fakülte sayılarını artırmaktan çok ihtiyaca göre nitelikli fakülteler kurmak önemlidir.  Özellikle hukuk gibi çok önemli bir alanda çok sayıda üniversite açmak yerine ihtiyaca göre nitelikli okullar açmak gerekir. Çünkü hukukun üstün olduğu bir hukuk devleti olmak için sav, savcı, yargıç sacayağında savunma makamı çok güçlü temsil edilmelidir. Bunun yolu da doğru ve nitelikli bir eğitimden geçer. Avukatlık Staj Akademisi’nin hayata geçmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız” dedi.

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