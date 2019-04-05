Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: “Herkesi kucaklamaya devam edeceğim”

31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandıktan 3’üncü kez zaferle çıkan ve yeniden Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar, Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Yenimahalle’de oyların yüzde 58,35’ini alarak rakiplerine açık ara fark atan Yaşar, coşkulu kalabalığın alkışları arasında mazbatasını Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dursun Genel’in elinden aldı.

“Benim sevdam Yenimahalle”

Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de 10 senedir yaptığım gibi yine tüm Yenimahallelilerin belediye başkanı olarak herkese kucaklamaya devam edeceğim.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var, bunu Yenimahalle’de gerçekleştirdik. Türkiye’de de tesis edeceğiz. Bu ülke ancak sorunlarını birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aşabilir. Herkes sorumluluğunu bilirse halk kazanır.

Halkın kazandığı yerde refah olur. Refahın olduğu yerde de huzur olur. Yenimahalle’de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan; her vatandaşımıza eşit davranmaya, her mahallemize eşit hizmet götürmeye, kaynaklarımızı halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Benim sevdam Yenimahalle. Bana üçüncü kez bu görevi layık gören tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın gönlünü fethetmiş bir Başkan

Yaşar’ın büyük bir fark ile tekrar belediye başkanı olduğuna değinen Hakim Dursun Genel ise “Çok kıymetli başkanımız Fethi Yaşar, bundan önce katıldığı tüm seçimlerde olduğu gibi bugün de seçmen sayısının oy çoğunluğunu alarak 3’üncü kez belediye başkanı olmuştur.

Kendisi ilçe halkı tarafından son derece sevilen, halkın gönlünü fethetmiş, mükemmel hizmetler yapmış değerli bir şahsiyettir. Yüzde 58 gibi büyük bir oy oranıyla ilçemizin belediye başkanı olmuştur. Kendisini şahsım ve Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu adına tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yenimahalle Belediyesi meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.