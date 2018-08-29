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Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu yarış severlerin heyecanlı izleyişi ile gerçekleşti

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Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu yarış severlerin heyecanlı izleyişi ile gerçekleşti
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda bu yıl 19 ’uncusu düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu yarış severlerin heyecanlı izleyişi ile gerçekleşti.

Günün 6’ncı koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu’nda 5safkan İngiliz tayının kıran kırana mücadelesi izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Yoğun ilgi gören yarışı Yenimahalle Belediyesi BaşkanıFethi Yaşar da izledi.

İngiliz safkanlar çim pistte esti geçti

Montana, Beceriklihan, Atlas Beyi, Civanım, Littleking ve MCGregor isimli İngiliz safkanlarının 2200 metre çim pistte verdikleri soluksuz mücadele, seyircilerin heyecan dolu dakikalar geçirmesine sebep oldu.

Yarış sonunda birinciliği 1 numaralı Montana alırken, 4 numaralı Civanım ikinci, 2 numaralı Beceriklihan üçüncü oldu. Atlas Beyi atı yarışı tamamlayamadığı için 5 numaralı LittleKing dördüncü, 6 numaralı MC Gregor yarışı beşincilikle bitirdi.

İrfan Babayiğit’e ait Montana’nın kazandığı kupayı, Yenimahalle Belediyesi Başkan Fethi Yaşar, İrfan Babayiğit adına antrenör Fahrettin Sezer’e vererek tebrik etti. 

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