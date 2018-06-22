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Yenimahalle Belediyesi, 24 Haziran seçimleri için engelli ve yaşlı vatandaşları oy kullanacakları bölgedeki sandıklara taşıyacak

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Yenimahalle Belediyesi, 24 Haziran seçimleri için engelli ve yaşlı vatandaşları oy kullanacakları bölgedeki sandıklara taşıyacak
Yenimahalle Belediyesi, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçiminde vatandaşlık görevini yapacak olan engelli ve yaşlı vatandaşları oy kullanacakları bölgedeki sandıklara taşıyacak.

İlçe halkının huzur ve güven ortamı içerisinde demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkânlarını seferber eden Yenimahalle Belediyesi gün boyu engelsiz ulaşım hizmeti verecek.

Aydınlık bir Türkiye için sandık başına

Tüm yurttaşları sandığa çağıran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Pazar günü engelli vatandaşlarımızın demokratik hakları olan oy kullanma işlemini yerine getirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptık. Geleceğimiz ve aydınlık bir Türkiye için sandığa gidip oy verin” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar seçim sandığına sedye veya tekerlekli sandalye desteği ile oy kullanacakları bölgelere götürülerek oy kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Vatandaşlara, sabah saat 08:00'den akşam 17:00'ye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen Yenimahallelilerin,  Garaj amirliğine ait 315 81 44numaralı telefonlarını aramaları yeterli olacak. 

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