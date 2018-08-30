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Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yılını dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga Konseri ile taçlandırdı

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Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yılını dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga Konseri ile taçlandırdı
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde,EugenDoga, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği ve ilk kez seslendirilen eseri Türk Milletine armağan etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konseri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlueşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi.Milletvekilleri ve STK temsilcilerinin ilgi gösterdiği konsere, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Hindistan ile Romanya Büyükelçileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da eşlik ettiği konserde Doga’nın eserlerinin yanı sıra Atatürk görüntüleri eşliğinde ilk kez çalınan Atatürk’e Saygı bestesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ayakta alkışlanan eser konser boyunca üç kez dinlendi.

“30 Ağustos Türk ulusunun yeniden dirilişidir”

Moldova Bağımsızlık Günü ve Türkiye- Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140’ıncı yılının da kutlandığı gecede konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 30 Ağustos’un Türk Ulusu için büyük bir önem taşıdığının altını çizdi. Yaşar, “30 Ağustos, Türklerin Anadolu’yu yeniden ele geçirdiği tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi,  Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde amansız bir ölüm-kalım savaşıdır. Bu savaşlarda cephede ve cephe gerisinde 137 bin şehit verdik. Bu eşsiz zaferlerin temelinde, imkânsızlıklar içerisinde bulunan milletin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakârlığı ve Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının dehaları ve yurtseverlikleri vardır” dedi.

Dünya tarihinin takdirini kazanmış bir lider

Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkelerini sonsuza kadar yaşatacaklarını söyleyen Yaşar, “Kuvayı Milliye ruhu bugün de devam etmektedir. Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkelerini sonsuza kadar yaşatacağız. Zafer Bayramını bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Ruhları şad olsun. Atatürk sadece Türk insanının değil, mazlum halkların değil aynı zamanda dünya tarihinin takdirini kazanmış bir liderdir” diye konuştu.

“Dünyanın Atatürk gibi liderlere çok ihtiyacı var”

Yaşar, konuşmasının ardından Doga’ya, Moldova Büyükelçisi CostinGorea’ya ve Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı AurelianBadulescu’ya teşekkür plaketi takdim etti. Yaşar’ın elinden plaketi alan Doga, vatandaşlara Türkçe seslenerek “Selamlar Türkiye. Bayramınız kutlu olsun” dedi.  Doga, “Atatürk’ün o özel kişiliğinden ilham alarak beste yapmak beni çok duygulandırdı. İnanın dünyanın Atatürk gibi liderlere çok ihtiyacı var. Hepinizin Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye ifade etti.

“Atatürk’e Saygı” eseriyle ayakta alkışlandı

Konuşmaların ardından konserde 26 eserden oluşan bir repertuar ile vatandaşların karşısına çıkan Doga, “Atatürk’e Saygı” adını verdiği eseriyle beğeni topladı. Ulu önderin videoları eşliğinde icra edilen eser ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Şef Eray İnal tarafından yönetilen konserde, sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Mariana Bulicanu (Soprano), Ana Maria Donose (Soprano), DumitruMitu (Tenor), Umut Kosman (Bariton) ve Vitali Advahov (Akordeon) da billur sesleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda alkış yağmuruna tutulan Doga ve ekibine Kemal Kılıçdaroğlu ve Fethi Yaşar tarafından çiçek takdim edildi.

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