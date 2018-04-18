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​Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu “Ege Türküleri” konserine ev sahipliği yaptı

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​Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu “Ege Türküleri” konserine ev sahipliği yaptı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aydınlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Ege Türküleri” konserine ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konserde, derneğin Türk Halk Müziği korosu ilk konserleriyle Yenimahallelileri mest etti.

Muhteşem geceye Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkan Ahmet Meşe ve yönetimi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve Ankara’da yaşayan yüzlerce Aydınlı katıldı.

Türkülerimize sahip çıkmalıyız

Sahneden Aydınlıları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Türküler bizim özümüz, bizi biz yapan değerlerimizdir. Bar da bizim, horon da bizim, zeybek de bizim, kırık hava da bizim. Bunlar bizi biz yapan değerler ve hep birlikte sahip çıkmalıyız. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizi sanatın başkenti yapmaya uğraşıyoruz. Tüm sanat dallarına sahip çıkıyoruz. Sanat, insanların ufkunu açıyor, ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hizmet ediyor, insanları stresten uzaklaştırıyor, kardeşliği pekiştiriyor, barışı, sevgiyi egemen kılıyor” dedi.

Türküler hayatımızın içinde

“Türküler hayatımızın içinde. Türkülerde neşeyi, sevgiyi, kavuşmayı bulduğumuz gibi acıyı, kederi, sitemi ve ağıtları da buluruz” diye konuşan Aydınlılar Derneği Başkanı Halil Apaydın da “Türküleri dinlemeli, söylemeli ve onları anlamaya çalışmalıyız. Çünkü türküler bizimdir ve vazgeçilmezimizdir. Bizim de tek amacımız Ege’mizin bu ezgilerini gelecek kuşaklarımıza aktarmaktır” dedi.

Ege’nin birbirinden güzel ezgileri salonu inletti

Ahmet Özen’in sunumu ile Mehmet Gürbüz’ün şefliğinde sahneye çıkan koro; Ah bir ataş ver, Bozdoğan zeybeği, Cemilemin gezdiği dağlar meşeli, Eklemedir koca konak ekleme gibi Ege yöresine ait birbirinden güzel 22 türküyü yorumladı.

Efelerin de zaman zaman oyunlarıyla koroya eşlik ettiği gecede tüm türkülere eşlik eden Aydınlılar koroyu uzun süre ayakta alkışladı.

Gecenin sonunda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteği için teşekkür eden Apaydın, katkılarından dolayı Başkan Yaşar’a plaket verdi.

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