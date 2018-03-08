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Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde engelli kadınları ve ailelerini unutmadı

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Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde engelli kadınları ve ailelerini unutmadı
“Yenimahalle’de engel yok” sloganıyla yola çıkan ve bu yolda örnek projelere imza atan Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde engelli kadınları ve ailelerini unutmadı.

Yeni Salon’da “Kadınlar Günü Matinesi” düzenleyen belediye, birbirinden eğlenceli etkinliklerle hayatında engellilik olan 400 kadına doyasıya bir gün yaşattı.

“Kadın varoluş nedenimizdir”

Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana engelleri Yenimahalle’de kaldırdıklarını söyleyen Başkan Yaşar, “Kadın her şeydir. Kadın, varoluş nedenimizdir. Kadına saygı duymak zorundayız. Kadın erkek eşittir. Hiçbirimizin birbirinden üstünlüğü yoktur. Bizim dinimize göre de yoktur, bizim Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözünde de yoktur. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaştığımız bu günlerde hala töre cinayetleri yaşanıyorsa, hala kadına şiddet ve taciz devam ediyorsa erkekler olarak bundan utanmalıyız” dedi.

“Kadınların erkeklerle eşit olduğu bir dünya istiyoruz”

Kadınların sosyal yaşamda daha aktif olması gerektiğine de değinen Yaşar, “Kadınların her noktada erkeklerle eşit olduğu bir dünya istiyoruz. Birbirinin eksiklilerini tamamlayan, birbirine destek olan ve mutlu bir şekilde çocukları ile yaşayan bir aile düzeni istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Emeğin ve hukukun yanında da, sosyal yaşamda ve eğitimde de kadınlar olacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in söylediği “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözünde ki; anneler sizlersiniz. Sizler çocuklarınızın sıkıntılarına ortak oluyorsunuz, onlara bakıyorsunuz. Sizler fedakar annelersiniz. Onun için bu etkinliği sizler için düzenledik” diye konuştu.

“Evladım için her şeyi yaparım”

Yenimahalle Belediyesi’ne düzenlemiş olduğu program için teşekkür eden zihinsel ve fiziksel engelli bir çocuk sahibi Ayşe Çaydan (48) ise “Kızım 25 yaşında. Çevresel faktörler beni bazen çok zorluyor. Kaldırımda zorlanıyoruz, eve çıkarken zorlanıyoruz, toplu taşıma araçlarına binerken zorlanıyoruz. Tüm engelli annelerinde olduğu gibi bende de ‘bana bir şey olursa kızıma ne olacak’ korkusu var. Engelli bir çocuk sahibi olmak elbette ki kolay değil ama evladım için her şeyi yaparım, onun için her şeye katlanırım” dedi.

Doyasıya eğlendiler

Yenimahalle Belediyesi’nin Onkoloji Hastanesinde tedavi gören hasta ve yakınları için hizmete sunduğu  Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde kalan hasta ve hasta yakınlarının da katıldığı program, coşkulu bir şekilde devam etti.

Önce hep birlikte pasta kesen engelliler daha sonra dans edip doyasıya bir gün yaşadı.Eğlencenin doruğa ulaştığı etkinlikte,kadınlara Azize Yaşar tarafından günün anısına fular ve çiçek de dağıtıldı.

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