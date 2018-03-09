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Yenimahalle Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Yenimahalle’de dolu dolu etkinliklerle kutladı

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Yenimahalle Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Yenimahalle’de dolu dolu etkinliklerle kutladı
Gün boyu devam eden etkinlikler Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Kadınlar” temalı resim sergisi ve Emekçi Kadınlar Korosu’nun muhteşem konseriyle devam etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşar, önce YENİMEK kursiyer ve öğretmenlerinin büyük emeklerle ortaya çıkardıkları “Kadınlar” temalı resim sergisinin açılışını yaptı. Anadolu ve modern kadın figürlerinden oluşan 65 tablo ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Biz, kadın erkek eşitliğine inanıyoruz

Yaptığı  konuşmada  tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayan Yaşar, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını önemsediğini ve bunun için çalıştığını belirterek “YENİMEK kursları sayesinde kadınlar hem meslek sahibi oluyorlar hem de hobilerini geliştiriyorlar. Bundan gurur duyuyoruz. Çünkü biz, kadın erkek eşitliğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılına yaklaştığımız şu günlerde kadınlar hak ettiği noktada değil. Kadınların okuması ve aktif çalışma hayatına girmesi, üretime katılması için çabalıyoruz. Bunun önündeki zorlukları aşacak gücümüz var ve reçetemiz var. Bu reçete Cumhuriyet’in temel değerlerine herkesin sahip çıkmasıdır. Biz geriye dönmek istemiyoruz. Ancak hep beraber çalışırsak bu ülkede mutlu oluruz’’ dedi.

Gece;Şef Cem Doğan yönetimindeki kadınlar korusu konseriyle devam etti.Muhteşem bir geceye imza atanYENİMEK kursiyer ve müzisyenlerinden oluşan Kadınlar Korusu,birbirinden güzel türküleri kadınlar için yorumladı.

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