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Yenimahalle Belediyesi, açık ve kapalı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi, açık ve kapalı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte ortaya çıkan haşerelere karşı savaş açtı.

Yenimahalle'nin tümünde yürütülen ilaçlama faaliyetleri ile açık ve kapalı alanlarda, başta sinek ve böcek olmak üzere birçok haşere türünün yok edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ilaçlama ve temizlik çalışmalarında, ilçe sınırları içerisinde bulunan yeşil alanlarda, parklarda, müstakil yapıların bulunduğu çevrelerde ve kamu kurumlarının çevresinde haşerelerin çoğalmasını önlemek için ilaçlama ekipleri çalışmalarına hız kesemeden devam ediyor.

Sokaklarda hummalı temizlik

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde birçok sokak ve mahallede, çöp konteynerlerinin çevresi başta olmak üzere, temizlik ekipleri tarafından özel araçlarla yıkama faaliyetleri yürütülüyor. Sokakların yıkanması ile beraber boş arsalarda ve yol kenarlarında bulunan yabani otlar, ekipler tarafından titizlikle temizleniyor. İlaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, haşere ve böceksiz bir Yenimahalle için periyodik olarak, hiçbir mahalle eksik kalmayacak şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

“Tertemiz bir Yenimahalle için çalışıyoruz”

Yaz aylarında artan haşere sayısı ve atılan çöp miktarının fazlalığında dolayı oluşan kokunun giderilmesi için çalışmalara yoğunluk verildiğini ifade eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar” Yenimahallelilerin temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında ilçemizde temizliğin sağlanması ve haşeresiz bir Yenimahalle için ilaçlama faaliyetleri kesintisiz devam edecek, ilçe sakinlerimizin tertemiz sokaklarda,aileleri ile huzur içinde yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

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