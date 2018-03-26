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Yenimahalle Belediyesi anaokullarında eğitim gören öğrenciler okul eğitimlerinin yanında bedensel aktivitelerle de fiziksel gelişimlerini destekliyorlar

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Yenimahalle Belediyesi anaokullarında eğitim gören öğrenciler okul eğitimlerinin yanında bedensel aktivitelerle de fiziksel gelişimlerini destekliyorlar
Bu kapsamda belediye bünyesinde bulunan Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Hacı Sabancı yüzme havuzlarında tüm kreşlerde bulunan öğrencilere dönem sonuna kadar yüzme ve jimnastik eğitimi verilmeye başlandı.

Hem eğlence hem aktivite

Yüzme havuzlarında bulunan uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlerde çocukların yüzme öğrenmelerinin yanı sıra fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. Jimnastik eğitimi ile vücutlarının esneklik kazanması için çalışmalar yürütülüyor. Minik öğrenciler renkli aktivitelerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Yaşar, “Emanete sahip çıkıyoruz”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, kreşlerde verilen eğitimlerde çocukların her yönden gelişmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Belediye bünyesinde bulunan tüm imkânlarımızı çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için kullanıyoruz. Bu kapsamda havuzlarımızı çocuklarımızın kullanımına açtık. Öğrencilerimiz, havuzlarımızda bulunan uzman eğitmenlerden yüzme ve jimnastik kursu almaya başladılar. Böylece çocuklarımızın sadece sosyal anlamda değil, fiziksel anlamda da gelişimlerini sürdürmeleri ve eğitimlerini almasını amaçlıyoruz. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz onların iyi eğitilmesi demek geleceğimiz garanti altına almak demektir” dedi.

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