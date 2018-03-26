Yenimahalle Belediyesi anaokullarında eğitim gören öğrenciler okul eğitimlerinin yanında bedensel aktivitelerle de fiziksel gelişimlerini destekliyorlar

Bu kapsamda belediye bünyesinde bulunan Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Hacı Sabancı yüzme havuzlarında tüm kreşlerde bulunan öğrencilere dönem sonuna kadar yüzme ve jimnastik eğitimi verilmeye başlandı.

Hem eğlence hem aktivite

Yüzme havuzları nda bulunan uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlerde çocukların yüzme öğrenmelerinin yanı sıra fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. Jimnastik eğitimi ile vücutlarının esneklik kazanması için çalışmalar yürütülüyor. Minik öğrenciler renkli aktivitelerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Yaşar, “Emanete sahip çıkıyoruz”