Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, bu hafta da uzaya yolculuk yaptı

Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, renkli parti ve gösterilerle eğitim alıyor.

Her hafta ayrı bir etkinlikle eğlenerek öğrenen minik öğrenciler bu hafta da uzaya yolculuk yaptı. Gezegenler, yıldızlar ve güneş sisteminin anlatıldığı etkinliklerde çocuklar kendi yaptıkları uzay kıyafetleriyle hem eğlendi hem de yaşadıkları yeni deneyimle gökyüzü ve uzay bilimleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Astronotlar kendi tasarımlarıyla boy gösterdi

Etkinlik kapsamında Şehit Yüzbaşı İlker Aydın Anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin sergilediği uzay temalı tiyatro gösterisiyle hem gülüp hem de öğrendiler. Barış Manço Kreşi ve belediye bünyesinde bulunan diğer kreşlerde etkinlikler kapsamında çocuklar yeni bilgiler öğrenirlerken, çılgın müzikler eşliğinde keyifli danslar yapıp gönüllerince eğlendiler. Birbirinden farklı tasarımları ile sahnede boy gösteren çocuklar, soyut bir kavram olan uzayı, bu gösterimle somutlaştırırken, öğrendiklerini de bu şekilde daha kalıcı hale getirdi.

Palyaço ablaları ve öğretmenleriyle eğlenen çocuklar, son olarak izledikleri uzay ve gezegenleri anlatan çizgi filmi izleyerek yeni bilgiler edindi.

Okul öncesi eğitimin yeri ayrıdır

Eğitimin her kademesinin ayrı ayrı önemli olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Okul öncesi eğitimin yeri ayrıdır. Biz ilçemizde eğitim yatırımlarına her zaman çok ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Her şeyin başı eğitim diye düşünüyoruz. Eğitim çağımızda çok değişti. Çocukları bir sınıfın içine koyup ders anlatmakla her şey bitmiyor. Biz Yenimahalle Anaokullarında eğitim kalitesini artırmak için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz. Çocukların deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dahil olarak öğrenmesini amaçlıyoruz. Böylece çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmasını amaçlıyoruz ” dedi.