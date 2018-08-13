Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Standartları’nda çöp konteynerlerini mahallelere yerleştirmeye başladı

Yenimahalleliye Avrupa Standartları’nda çöp konteyneri.

Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için, temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yenimahalle Belediyesi, gerek görüntüsü gerekse de özellikleriyle oldukça kullanışlı olan 200 adet yer üstü çöp konteynerini Uğur Mumcu, İlkyerleşim ve Turgut Özal mahallelerinde konumlandırıyor.

Geçen seneden itibaren Yenimahalle’de yerleştirilmeye başlayan konteynerler Avrupa Standartlarında imal ediliyor ve estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Diğerlerine göre daha dayanıklı olan konteynerler, hem çöplerden akan suları dışarı sızdırmıyor, hem de kötü kokuları içeri hapsediyor. Haşere oluşumunu engellemesiyle de dikkat çeken yeni konteyner sistemi yenileriyle birlikte bugüne kadar 400 adet yerleştirilmiş oldu.

3 ton çöp kapasitesine sahip

Dayanıklı ve hijyenik olmasıyla dikkat çeken konteynerler, 3 bin litre çöpü içerisinde barındırabiliyor.

Ayrıca vatandaşların çöpü kolaylıkla açılabilmesi için el tutacağı ve ayak pedalı da olan konteynerler, belediye yetkilileri tarafından periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor ve uzaktan kumandalı araç üstü vinç sistemi ile boşaltılıyor. Zamandan ve mazottan tasarruf da edilen konteynerler iki günde bir boşaltılıyor. Büyük siteler önüne yerleştirilen konteynerler sayesinde çöp yığılmalarının da önüne geçiyor.