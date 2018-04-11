Yenimahalle Belediyesi, “Aytaşı Kolyesi” adlı ücretsiz müzikli çocuk oyununu miniklerin beğenisine sundu

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda,Yenimahalle okullarından gelen çocuklar, salonu tıklım tıklım doldurdu.

Kötü kalpli Vezir Yaman, minikleri kızdırdı

Oyun da iyi kalpli bir kralın başından geçen trajik komik olayları izleyen çocuklar, kahkaha dolu anlar yaşadı.

Çocuklar , oturdukları yerden tezahüratlarla kralın yerini almak isteyen Vezir Yaman’a “kötü kalpli” diye seslendi.

Prens Melodi ve Prenses Çelebi çocuklara örnek oldular

Oyun da; çocuğu olmayan kralın yaşlı bir bilgin ile karşılaşmasıyla hayatı değişti. Krala bir aytaşı bir de ateştaşı hediye eden Bilgin, bu sayede kralın çocukları olacağını söyledi. Daha sonra çocukları olan Kral, ay taşı ve ateş taşını kolye yaparak çocuklarının boynuna taktı. Bu sayede kötülüklerden korunan Prens Melodi ve Prenses Çelebi, iyilikleri sayesinde Vezir Yaman’ın kötülüklerini de engelledi.

Davranışlarıyla örnek olan karakterler, çocuklar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kapanışta çocuklarla birlikte bir de oyun oynayan oyuncular, her okuldan bir çocuk ve öğretmeni sahneye alarak tekerlemeler söyletmeye çalıştı.