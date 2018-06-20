Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’dan esnaf ziyareti

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, esnaf ve kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti, hatırlarını sordu.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve sıkıntılarını dinleyen Yaşar, kahvehane sakinlerine bayram çikolatası ikram etti.

Esnafla çay molası

Şentepe, Demetevler ve Karşıyaka bölgelerinde faaliyet gösteren esnafı ve taksi duraklarını da gezen Başkan Yaşar, esnafın nabzını yokladı ve sıkıntılarını dinledi.

Yoğun ilgi ile karşılanan Yaşar, esnafla çay içerek, “Bu güzel ülkede hep birlikte nice bayramlar yaşayacağız. Hepinizin bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Esnaf toplumu yansıtır. Bir yerde esnaf mutluysa orada millet de mutludur. Çünkü hem alışveriş yapılıyordur hem de milletin nabzını en iyi esnaf tutar. Hepimizin sıkıntıları var, esnafımızın da sıkıntıları var biliyorum. Ancak bunları hep birlikte kardeşçe el ele aşacağız ” dedi.

“Temiz ve huzurlu bir Yenimahalle için çalışıyoruz”

53 yıldır Yenimahalleli olduğunun altını da çizen Fethi Yaşar, “Sizin verdiğiniz vergilerin her kuruşunu sizin için harcıyorum. Ortaya koyduğumuz çalışmaların ve hizmetlerin tümünü sizin daha temiz ve huzurlu bir Yenimahalle’de yaşayabilmenizi gözeterek yapıyoruz. Esnaflık da böyledir, dürüst esnaf her zaman kazanır. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.