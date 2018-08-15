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Yenimahalle Belediyesi bu yıl da kalite sınavını başarıyla geçti

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Yenimahalle Belediyesi bu yıl da kalite sınavını başarıyla geçti
Yüksek performansı ve standartlara uygun çalışmasıyla 2003'ten beri Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan Yenimahalle Belediyesi bu yıl da kalite sınavını başarıyla geçti.

TSE'nin her yıl yaptığı denetimlerden alnının akıyla çıkan Yenimahalle Belediyesi, 2 gün süren dış denetimlerin ardından Kalite Belgesi’ni bir kez daha yeniledi.

Bu kapsamda Meclis Salonu’nda yapılan Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki kapanış toplantısına Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Kalite Yönetim Temsilcileri ve birim müdürleri katıldı.

15 yıldır kalite şampiyonu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın talimatlarıyla vatandaşa en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen ve insan odaklı çalışan,  IQ Net Belgeli ve 15 yıldır kalitede sürdürebilirliği yakalayan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl yapılan denetimlerden yine kalitesini arttırarak çıkmayı bildi. 2 gün boyunca belediyenin işlerliğini, performansını ve kaliteye uygunluğunu denetleyen uzmanlar, Yenimahalle Belediyesi'ne olumlu puan vererek Yenimahalle’nin kalitesini sürdürdüğünü tescilledi.

Bu denetimleri önemsiyoruz

Denetimlerin kapanış toplantısında Başkan Fethi Yaşar adına kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal Yenimahalle’de bugüne kadar hizmet kalitesinin sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kartal “Biz belediye çalışmalarımızda yasaları sonuna kadar halkın lehine kullanmayı ilke edindik. Yasaların dışına da çıkmadık. Bizler içeriden hatalarımız varsa göremeyebiliriz. Dışarıdan bir göz her zaman gerekir. Bu denetimlerin çok verimli olduğunu biliyoruz. Kalite belgemizi de bir kez daha tescillemiş olduk” dedi.

Yenimahalle’de 2015 kalite versiyonuna geçildiğini ve belediye birimlerinde hiçbir uygunsuzluk bulunmadığını anlatan Baş Tetkikçi Reşit Yazıcıoğlu da “Bu ilçede yaşıyor, burada ekmeğimizi kazanıyorsak. Bu ilçeye en doğru ve kaliteli hizmeti vermek de boynumuzun borcudur. Çalışılan her yerde hatalar da elbette olur. Uygunsuzluklar çıkabilir. Önemli olan sistemli bir şekilde beraberce düzeltebilmemizdir. Yenimahalle Belediyesi ve emekçilerini kutluyorum” diye konuştu.

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