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Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 7 anaokulunda AÇEV tarafından "Baba Destek Programı" eğitimi verilmeye başlandı

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Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 7 anaokulunda AÇEV tarafından "Baba Destek Programı" eğitimi verilmeye başlandı
Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 7 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velileri çeşitli dönemlerde eğitim programları ile bilinçlendiriliyor.

Çocuk eğitiminde anne kadar, babanın da önemli ve aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine inanan Yenimahalle Belediyesi anaokullarında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından "Baba Destek Programı" eğitimi verilmeye başlandı.

Yenimahalle Belediyesi anaokullarında eğitim gören öğrencilerin velileri de bilgili ve bilinçli ebeveynler olmak için eğitim programlarına tabii tutuluyor.

10 hafta eğitim görecekler

Gelişen ve değişen toplumsal dinamikler içinde çocuk gelişiminde babaya düşen roller hakkında babaların bilinçlendirilmesi amaçlanan program, 10 hafta boyunca devam edecek. AÇEV ile belediye işbirliğiyle yapılacak çalışmada görevli uzmanlar eğitim verecek.

Haftada 1 gün olmak üzere verilecek eğitimlerde babalara, çocuk gelişimi, çocuk eğitimde babanın rolü, çocuk davranışlarında babanın üzerine düşen görevler gibi konular anlatılacak. Eğitimler sonunda babalara AÇEV tarafından sertifika verilecek. Böylece babalar sertifikalı baba olacak. 

“Bilinçli veli, bilinçli çocuk”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gelişen ve değişen toplumda çocuğun hayata iyi hazırlanması için birden çok etken ön plana çıkıyor. Çocuğun iyi bir eğitim almasının yanı sıra evde anneye ve babaya da önemli görevler düşüyor. Belediye olarak anaokullarımızda eğitim gören çocuklarımızın eğitiminin yanı sıra anne ve babalarının da bilinçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Böylece geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerinde aileye düşen görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve düşünen, sorgulayan nesillerin yetiştirilmesini istiyoruz” dedi.

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