Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 7 anaokulunda öğrenciler her hafta farklı etkinliklere katılarak eğitimlerine renk katıyorlar

Yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü anaokullarında minik öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları ve temellerinin daha sağlam atılmasının sağlanması için özel programlar düzenleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen deney atölyesi etkinliğinde, minik öğrenciler birbirinden farklı deneylerle hem eğlenip, hem de öğrendiler.

Her hafta renkli etkinlikler yapan öğrenciler bu kez Deney Atölyesi etkinliğiyle farklı bir deneyim yaşadılar. Bilimin temel prensiplerini miniklerin anlayacağı düzeyde anlatılan eğitimlerde öğrenciler, hem eğlenip hem de gözlemleme yeteneklerini geliştirdiler. 7 anaokulu nda farklı günlerde gerçekleştirilen deney atölyesi etkinliklerinde yapılan deneyleri çocuklar meraklı gözlerle takip etti. Deney süreçlerine aktif olarak katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadılar.

Yaşar, “Eğitime fark katmak önemli”