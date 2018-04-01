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Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 7 anaokulunda öğrenciler her hafta farklı etkinliklere katılarak eğitimlerine renk katıyorlar

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Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 7 anaokulunda öğrenciler her hafta farklı etkinliklere katılarak eğitimlerine renk katıyorlar
Yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü anaokullarında minik öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları ve temellerinin daha sağlam atılmasının sağlanması için özel programlar düzenleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen deney atölyesi etkinliğinde, minik öğrenciler birbirinden farklı deneylerle hem eğlenip, hem de öğrendiler.

Her hafta renkli etkinlikler yapan öğrenciler bu kez Deney Atölyesi etkinliğiyle farklı bir deneyim yaşadılar. Bilimin temel prensiplerini miniklerin anlayacağı düzeyde anlatılan eğitimlerde öğrenciler, hem eğlenip hem de gözlemleme yeteneklerini geliştirdiler. 7 anaokulunda farklı günlerde gerçekleştirilen deney atölyesi etkinliklerinde yapılan deneyleri çocuklar meraklı gözlerle takip etti. Deney süreçlerine aktif olarak katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadılar.

Yaşar, “Eğitime fark katmak önemli”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocukların hayata hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz bu yüzden onların eğitimleri için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapıyoruz” dedi. Yaşar,  “Küçük yaşta verilen eğitim, ilerleyen dönemlerde çocukların eğitim hayatlarını olumlu yönde etkiliyor. Bizde bu yüzden kreşlerimizde verilen eğitimleri çeşitli atölyeler, özel etkinliklerle renklendiriyoruz. Geleceğe umutla bakan, üreten, düşünen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek için uğraşıyoruz” diye konuştu.

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