“Yenimahalle Belediyesi Çağrı Merkezi” 1 milyonun üzerinde çağrıyı sonuca ulaştırdı

Yenimahalle halkına kaliteli, hızlı ve doğru hizmet etmeyi ilke edinen Yenimahalle Belediyesi memnuniyetin adresi olmaya devam ediyor.

6 yıldır hizmet veren çağrı merkezi, her işlemi mutlaka sonuçlandırıyor. Süreli işlemlerde vatandaşları arayıp bilgi veren çağrı merkezi çalışanları, 12 kişilik ekiple 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor.

Cevaplanan çağrılar 1 milyonu geçti

Yenimahalle Belediyesi Çağrı Merkezi