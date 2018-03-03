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“Yenimahalle Belediyesi Çağrı Merkezi” 1 milyonun üzerinde çağrıyı sonuca ulaştırdı

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“Yenimahalle Belediyesi Çağrı Merkezi” 1 milyonun üzerinde çağrıyı sonuca ulaştırdı
Yenimahallelilerin en iyi şekilde hizmet alması ve karşılaştıkları sorunlara anında çözüm bulunması amacıyla 2012 yılında faaliyete geçen “Yenimahalle Belediyesi Çağrı Merkezi” 1 milyonun üzerinde çağrıyı sonuca ulaştırdı.

Yenimahalle halkına kaliteli, hızlı ve doğru hizmet etmeyi ilke edinen Yenimahalle Belediyesi memnuniyetin adresi olmaya devam ediyor.

6 yıldır hizmet veren çağrı merkezi, her işlemi mutlaka sonuçlandırıyor. Süreli işlemlerde vatandaşları arayıp bilgi veren çağrı merkezi çalışanları, 12 kişilik ekiple 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor.

Cevaplanan çağrılar 1 milyonu geçti

Yenimahalle Belediyesi Çağrı Merkezi kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla ilçe sakini,  Çağrı Merkezi aracılığı ile belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı, borç bilgilerini sorguladı, ödemelerini ne zaman ve nerede yapacaklarını öğrendi ve evraklarını takip etti.

Profesyonel hizmet anlayışıyla tüm çağrıların tek elde toplandığı merkezde, çağrıların elektronik ortamda izlenmesi sağlanıyor. Günde ortalama 400 çağrının geldiği merkezde, hızlı çözüm üretme, sorunun giderilmesi ve vatandaşa gerekli durumlarda ulaşarak cevapların iletildiği sistemle vatandaş memnuniyetinin ölçümü de yapılabiliyor.

İlçe sakinleri, insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi’ne 444 93 64 (YENİ) - 526 26 26 ve 343 30 00 numaralı telefonlardan ulaşabilirler. 

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