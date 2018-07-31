Yenimahalle Belediyesi, Demetevler’de mahalle sakinleri için yaz eğlencesi düzenledi

Yenimahalle’de yaz akşamları dolu dizgin eğlencelerle şenleniyor.

Etkinlikler kapsamına; tiyatro orta oyunundan, kukla ve balon şovlarına, yarışmalara kadar çeşitli aktivitelerin yanı sıra Murat Boz ve Burak Özçivit’in gişe rekorları kıran “Kardeşim Benim 1” filminin gösterimi yapıldı.

Demet’te çoluk çocuk çılgınca eğlendi

Kapalı Pazar Yeri’nde yapılan program alanı dolduran yüzlerce çocuğun palyaçolar eşliğinde muhteşem danslarıyla başladı. Çığlıklar atarak gönüllerince dans eden mahallenin minikleri anne ve babalarıyla sahnede yarışmalara da katılarak çeşitli hediyeler kazandı. Birbirinden renkli şovların yanı sıra ipli kukla ve orta oyunlar ile konuklara nostalji yaşatıldı.

Led ekranda sinema keyfi

Şov ve yarışmaların ardından, Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı, başrollerinde Murat Boz, Burak Özçivit, Aslı Enver’in yer aldığı, komedi-dram türündeki Kardeşim Benim filmine de Yenimahalleliler yoğun ilgi gösterdi.

Alana kurulan dev led ekranlı tır sahnede, İki küs kardeşin hayata olan bakış açılarını ve babaları öldükten sonra vasiyet üzerine bir araya gelmelerini konu alan “Kardeşim Benim” filmini izleyen mahalleliler kimi zaman kahkaha attı kimi zaman duygulandı. Ellerinde patlamış mısırları ve pamuk şekerleri ile hem film izleyip hep stres atan ilçe sakinleri, aileleri ile birlikte hoş bir yaz akşamı yaşadı.

6 Eylül’e kadar sürecek

Öte yandan 23 Temmuz’da start alan sinema gösterimleri; 01 Ağustos’ta Kıvırcık Ali Parkı’nda, 2 Ağustos’ta Susuz Pazarı’nda, 6 Ağustos’ta Aşık Veysel Parkı’nda, 7 Ağustos’ta Ragıp Tüzün Parkı’nda, 9 Ağustos’ta Bosna Koşu Yolu’nda, 13 Ağustos’ta Varlık Pazarı’nda, 14 Ağustos’ta Mesa Pazarı’nda, 15 Ağustos’ta Meydan AVM’de, 16 Ağustos’ta Andaç Pazarı’nda, 3 Eylül’de Oğultürk Pazarı’nda, 4 Eylül’de Yahyalar Pazarı’nda, 5 Eylül’de Edip Akbayram Pazarı’nda ve 6 Eylül’de Özevler Konukevi karşısında devam edecek. 6 Eylül de son bulacak olan etkinliklerde, Türk Sinemasının seçkin örnekleri perde alacak. Sinema gösterimlerinde “Çanakkale Son Mektup” “Yol Ayrımı” ve “Kardeşim Benim” filmleri seyirci ile buluşacak.