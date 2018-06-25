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Yenimahalle Belediyesi, düğün salonlarıyla vatandaşların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi, düğün salonlarıyla vatandaşların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi tarafından düğün, sünnet, kına, nişan, mevlüt ve benzeri etkinliklere hizmet veren İlkadım Salonu ve Yeni Salon modern görüntüsüyle vatandaşlar tarafından tercih edilen salonların başında yer alıyor.

Uygun fiyat kaliteli hizmet

2018 yılının son aylarına kadar toplamda 250 programa ev sahipliği yapacak olan salonlar, modern görüntüsünün yanı sıra uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

250 ve 500 kişi kapasiteli olan salonlarda aynı zamanda bebek bakım odası, sanatçı kulisi, gelin-damat odası, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, park ve bahçe de bulunuyor.

5 yıldızlı düğün

Salonların 5 yıldızlı bir otel salonu konforunda olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ Her vatandaşımızın lüks otel ve salonlarda düğün yapma imkanı olmuyor bu nedenle kısıtlı imkanları olan çiftlere daha uygun koşullarda salonlarımızı tahsis ediyoruz”dedi.

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