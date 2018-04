Yenimahalle Belediyesi Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediği konferans ile otizme dikkat çekti

BEGİKAD ortaklığında düzenlenen konferansa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, BEGİKAD Başkanı İlker Bayram ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Umut Evi ile engelli çocuğu olan ailelere destek vereceğiz”

Başkan Yaşar, otizm li çocuğu ailelerin en büyük endişesinin kendilerinden sonra çocuklarına ne olacağı olduğuna dikkat çekti. Yaşar, “Ebeveynler için en büyük sorununun çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer ihtiyacı ve kendilerinden sonra çocuklarına ne olacağı endişesi olduğunu biliyorum. Bu amaçla önümüzdeki dönem inşallah hayata geçirmeyi planladığımız Umut Evi bölgemizde bu durumda olan ailelere nefes aldırmak için planlandı.Engelli çocuğu olan ailelere destek vereceğiz. Biraz olsun onlara devletin şefkatli elinin uzandığını görmelerini hedefledik. Ancak bu örneklerin artması, bu merkezlerin genel ve yerel idare tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Otizmli çocuklar futbolcularla el ele sahaya çıkacak

BEGİKAD Başkanı İlker Bayram da, “Bizim Beşiktaşlı olmamız bu tarz toplumun kanayan yaralarında her zaman ikinci plana attığımız bir hadise. Biz kulüp olarak da her zaman otizmli bireyler e destek oluyoruz. Destek vermeye de her zaman devam edeceğiz. Bu hafta otizmli çocuklar ımızı futbolcularımızla el ele sahaya çıkartacağız” diye konuştu.

Konferansa Dr. Necip Cem Kınacı, Dr. Süreyya Şahinoğlu, Dr. Semra Tamer Levent ve Dr. Yavuz Dizdar da konuşmacı olarak katıldı.

“Büyük bir artış var”

Katılımcılara “ Otizm e eşlik eden Medikal Sorunlar ve Çözüm Önerilerinden” bahseden Doktor Kınacı, “Otizm artışı konusunda diğer ülkelerden çok öndeyiz. Örneğin; Türkiye’de Otizmin görülme sıklığı 10 bin de 1 iken, günümüzde 50 kişide 1 görülüyor. Büyük bir artış var” dedi.

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat!

Otizmin başlıca belirtileri hakkında da vatandaşları uyaran Kınacı, “Çocuğunuz sizinle ve başkalarıyla göz kontağı kurmuyorsa, ismi söylendiğinde veya çağrıldığında dönüp bakmıyorsa, konuşmada yaşıtlarından geri kalmış ise, anlamsız gülme ve ağlama takıntıları varsa, parmağıyla istediği şeyi işaret edemiyorsa çocuğunuz otizmli olabilir” dedi.

Yaşar’a “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi”

Konferans sonunda Yaşar, TÜSİAV tarafından “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi”ne layık görüldü.

Yaşar’a belgesini veren TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, “Dernekler, cemiyetler, vakıflar, STK’lar yerel yönetimlere, devlete, millete en büyük yardımcıdır. Onlar kamunun yetişemediği yerde hizmet ederler. BEGİKAD da görüyorum ki elini taşın altına sokmuş tebrik ediyorum. Sosyal sorumluluk yardımseverliğin ötesinde bir kavram; hayırseverlik, arada bir bağış yapma, muhtaç olana yardımda bulunma bunlar kurumsal bir sosyal sorumluluk projesi değildir. Ülke sorunlarını çözmede duyarlı olmaktır sosyal sorumluluk. Türkiye’de STK’llara destek olan Fethi Yaşar gibi değerli bir devlet adamı var. O bir sivil toplum dostudur” dedi.