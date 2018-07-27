Yenimahalle Belediyesi Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi umut ışığı olacak

Yenimahalle Belediyesi, yapım sürecinde son aşamaya gelinen Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde kurulacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi ile tüm Türkiye’de adından söz ettirmeye devam edecek.

Demetevler bölgesine büyük değer katarak ilçe sakinlerinin kültür, sanat, spor ve sosyal alanda tek adresi konumunda olması planlanan Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, bilinen Pazar yerlerinden farklı olarak Türk hamamı, bay bayan yüzme havuzu, gezi alanları, düğün salonları, çok amaçlı salon, etüt merkezi, ikinci bahar lokali, gençlik merkezi, okul öncesi çocuklar için anaokulunu içerisinde barındırarak vatandaşlara 7 gün hizmet verecek.

İçerisinde barındırdığı birimlere ilave olarak, engelli çocukların eğitimi ve hayata katılımı düşünülerek açılacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi, Yenimahalle’de, çocukları için eğitim ve kişisel gelişim ihtiyacı olan aileler için umut ışığı olacak. Özel yavruların bakımında kendi günlük işleri için zaman bulamayan aileler, açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevi sayesinde hem sosyal hayata uyum sağlayacak hem de çocuklarını güvenli ellere teslim ederek psikolojik olarak rahatlayacak.

Sadece öz bakım değil kapsamlı bakım

Günübirlik olarak, belirlenecek program dahilinde, haftanın belirli günlerinde, randevu sistemi ile çocuklarını Engelli Gündüz Bakımevine bırakan ailelerin gözü arkada kalmayacak. Çocukların eğitimi ve kişisel gelişimi için açılacak tesiste onların huzuru ve mutluluğu için her şey düşünüldü. Bedensel, zihinsel, işitsel ve görme engelli çocuklar, ayrı ayrı programlar dahilinde yoga, meditasyon, fitness, dans, resim, tiyatro, müzik, ahşap boyama, ebru, ev aksesuarları, takı tasarım, dikiş, masa tenisi, satranç kurslarında, alanında uzman psikolog ve hocalar eşliğinde, sadece öz bakım değil kapsamlı eğitim görecek.

Eğitim verilecek branşlara ilave olarak merkezde kurulan kütüphane çocukların kitap okuyup araştırma yapmalarına olanak sağlayacak. Al götür oku getir düşüncesiyle, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının oluşması hedeflenerek günlük kitap alabilme imkanı verilecek.

“Önceliğimiz çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğudur”

Engelli çocuklarımızın ve ailelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için göreve geldiği günden beri projeler üreterek ailelere destek olunduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Çocuklarımızın eğitimi ve kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir. Hiçbir çocuğumuzu ayırt etmeden, onların eğitim alması, zamanlarını dolu dolu geçirmeleri ve özellikle engelli çocuklarımızın evlerinde kapalı kalmaması için bunun gibi tesisler açıyoruz. Engelli çocuklarımızın eğitimi, hizmet götürürken bizim daha hassas düşünmemiz gereken bir konudur. Böyle anlamlı bir tesisi Yenimahalle’ye kazandırmaktan onur duyuyorum” dedi.