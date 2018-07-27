  • BIST 95.342
  • Altın 190,422
  • Dolar 4,8515
  • Euro 5,6406
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C

Yenimahalle Belediyesi Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi umut ışığı olacak

»
Yenimahalle Belediyesi Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi umut ışığı olacak
Yenimahalle Belediyesi, yapım sürecinde son aşamaya gelinen Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde kurulacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi ile tüm Türkiye’de adından söz ettirmeye devam edecek.

Demetevler bölgesine büyük değer katarak ilçe sakinlerinin kültür, sanat, spor ve sosyal alanda tek adresi konumunda olması planlanan  Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, bilinen Pazar yerlerinden farklı olarak Türk hamamı, bay bayan yüzme havuzu, gezi alanları, düğün salonları, çok amaçlı salon, etüt merkezi, ikinci bahar lokali, gençlik merkezi, okul öncesi çocuklar için anaokulunu içerisinde barındırarak vatandaşlara 7 gün hizmet verecek.

İçerisinde barındırdığı birimlere ilave olarak, engelli çocukların eğitimi ve hayata katılımı düşünülerek açılacak Engelli Gündüz Bakım ve Sosyal Tesisi, Yenimahalle’de, çocukları için eğitim ve kişisel gelişim ihtiyacı olan aileler için umut ışığı olacak. Özel yavruların bakımında kendi günlük işleri için zaman bulamayan aileler, açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevi sayesinde hem sosyal hayata uyum sağlayacak hem de çocuklarını güvenli ellere teslim ederek psikolojik olarak rahatlayacak.

Sadece öz bakım değil kapsamlı bakım

Günübirlik olarak, belirlenecek program dahilinde, haftanın belirli günlerinde, randevu sistemi ile çocuklarını Engelli Gündüz Bakımevine bırakan ailelerin gözü arkada kalmayacak. Çocukların eğitimi ve kişisel gelişimi için açılacak tesiste onların huzuru ve mutluluğu için her şey düşünüldü. Bedensel, zihinsel, işitsel ve görme engelli çocuklar, ayrı ayrı programlar dahilinde yoga, meditasyon, fitness, dans, resim, tiyatro, müzik, ahşap boyama, ebru, ev aksesuarları, takı tasarım, dikiş, masa tenisi, satranç kurslarında, alanında uzman psikolog ve hocalar eşliğinde, sadece öz bakım değil kapsamlı eğitim görecek.

Eğitim verilecek branşlara ilave olarak merkezde kurulan kütüphane çocukların kitap okuyup araştırma yapmalarına olanak sağlayacak. Al götür oku getir düşüncesiyle, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının oluşması hedeflenerek günlük kitap alabilme imkanı verilecek.

“Önceliğimiz çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğudur”

Engelli çocuklarımızın ve ailelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için göreve geldiği günden beri projeler üreterek ailelere destek olunduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Çocuklarımızın eğitimi ve kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir. Hiçbir çocuğumuzu ayırt etmeden, onların eğitim alması, zamanlarını dolu dolu geçirmeleri ve özellikle engelli çocuklarımızın evlerinde kapalı kalmaması için bunun gibi tesisler açıyoruz. Engelli çocuklarımızın eğitimi, hizmet götürürken bizim daha hassas düşünmemiz gereken bir konudur. Böyle anlamlı bir tesisi Yenimahalle’ye kazandırmaktan onur duyuyorum” dedi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nde sona yaklaştı20 Temmuz 2018 Cuma 10:51
  • Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor19 Temmuz 2018 Perşembe 10:27
  • Fethi Yaşar, Hal esnafıyla buluştu18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:05
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde derece yaptı18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:04
  • 15 Temmuz etkinliklerine Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü damga vurdu17 Temmuz 2018 Salı 11:18
  • Bülent Ecevit Spor Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde çocuk jimnastik salonu açıldı17 Temmuz 2018 Salı 11:17
  • Yenimahalle’nin tam donanımlı parkları kavurucu sıcaklarda vatandaşların tercihi oluyor16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:52
  • Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, 193 köpeği de sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:41
  • Yenimahalle'de “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” devam ediyor14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:46
  • Yenimahalle Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için okullara destek vermeye devam ediyor13 Temmuz 2018 Cuma 10:03
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim