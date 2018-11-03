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Yenimahalle Belediyesi, Engelli Motivasyon Yemeği düzenledi

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Yenimahalle Belediyesi, Engelli Motivasyon Yemeği düzenledi
Yenimahalle Belediyesi, Engellilere hayatı sevdirmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak için engelli bireylerine kucak açmaya devam ediyor.

Engelli vatandaşlarının hayatına yalnızca özel gün ve haftalarda değil yılın hemen her günü farklı etkinlikler, eğitimler, sosyal yardımlarla dokunan Yenimahalle Belediyesi vatandaşları son olarak Engelli Motivasyon Yemeğinde buluşturdu.  

Başkan Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde İlkadım Salonu’nda düzenlenen motivasyon yemeğine; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile engelli bireyler ve aileler katıldı.

Yenimahalle’de engelleri aştık

Yemek boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Göreve geldiğimde engelliler adına hiçbir yatırım teslim almadım. Engelli vatandaşın hakkının sağlıklı vatandaş kadar önemli olduğuna inanıyorum. 10 yıldır sağlıklı bireylerin olduğu kadar engelli vatandaşlarımızın da yaşamaktan onur duyduğu, mutlu olduğu bir Yenimahalle için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ni yaptık. Aynı şekilde Omurilik Yaşam Merkezi’ni de biz yaptık ve idaresini derneğe verdik. Görme Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık teslim ettik. Belediyenin ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere verdiği Yenikart’ta önceliği engellilere verdik. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik. Engelli Hizmet Araçlarımızı engellilerimizin hizmetine sunduk. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston yani araç gereç bakımından gücümüz yettiği kadar tüm engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Yenimahalle’de engelleri birlikte aştık. Sizlerin yanında olmaktan onur duyuyorum” dedi.

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