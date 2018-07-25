Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, Nevşehir gezisi düzenledi

Engelli vatandaşları evlerinden çıkartarak sosyal hayata aktif olarak katılmalarını amaç edinen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, 52 kişilik zihinsel, işitme, süreğen ve ortopedik engelli grubunu Nevşehir gezisine götürdü.

Engelliler gezi programı kapsamında Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Emrullah Yılmaz ve ekibi ile birlikte ilk olarak Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Selmanpakoğlu’nu ziyaret ettiler

Yenimahalleli engellileri Hacıbektaş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Selmanpakoğlu, konuklarına bölge tarihçesi ve Hacıbektaş Veli Veli Hazretleri hakkında bilgi vererek, Yılmaz’a Hacıbektaş Veli Hazretleri’ni anlatan tunçtan bir plaket takdim etti.

Daha sonra hep birlikte yemek yiyen engelliler grubu, yemeğin ardından Nevşehir’in önemli kültür varlıklarından olan Hacıbektaş Veli Türbesi, Ozanlar Yolu, Delikli Taş ve Çilehane’ye çıkartma yaptı.

“Bizleri düşünen bir belediye başkanımız var”

Gezinin kendileri için güzel bir değişiklik olduğunu ve Nevşehir’i çok beğendiklerini dile getiren Engelliler, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz. Yenimahalle gerçekten engellilerin huzurla, sorunsuz yaşayabileceği bir ilçe. En önemlisi bizleri bugün olduğu gibi her gün düşünen bir belediye başkanımız var” dedi.