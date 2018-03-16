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Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi 4-12 yaş çocuklara hizmet vermeye devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi 4-12 yaş çocuklara hizmet vermeye devam ediyor
Her geçen gün kendini yenileyen müze de eğitim programlarına katılan uzman eğitmenlerde çeşitli dönemlerde eğitimlerden geçiyor.

Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'si  içinde bulunan “Entomoloji ve Birlik” alanında verilecek eğitim programları için, eğitmenler; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Böcek Şenlik Okulu Program Koordinatörü Prof. Dr. Cem Özkan’dan Entomoloji Bilimi ve böcekler hakkında eğitim aldılar.

Herkes için eğitim

Müze personelleri çocuklara bilimsel bilgilerin doğru ve eksiksiz anlatılması için belli dönemlerde alanında uzman kişilerden eğitim alıyor. Alanında uzman olan kişilerden eğitim programları ve uygulanabilecek eğitimler hakkında görüş alışverişinde bulunan müze personeli, çocukların eğitimleri için en ince ayrıntıyı bile düşünüyor. Bu kapsamda Entomoloji ve Birlik alanında eğitim veren eğitmenler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji  Ana Bilim Dalı Böcek Şenlik Okulu Program Koordinatörü Prof. Dr. Cem Özkan’dan böceklerin ekolojik denge üzerindeki rolü üzerine verilen eğitim programına katıldı.

Böceklerin ekolojik döngüde önemli bir yeri var

Prof. Dr. Cem Özkan tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde verilen eğitim de,  doğadaki canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler hakkında toplum genelinde yeterli bilgiye sahip olunmadığı, toplumun böceklere kaşı tutumunun tiksinmek, korkmak veya uzak durmak yönünde olduğu, bu yüzden toplumda oluşan bu algıyı kırmak için böyle bir eğitimin çocuklara verilmesi gerektiği ifade edildi.  Böceklerin ekolojik dengeye ne gibi faydalarının olduğunun özel etkinliklerle çocuklara anlatılması gerektiği işlendi. Toplumu doğadan uzaklaştıran bu olumsuz davranış biçimini kırmak için bilinçli nesillerinde yetişmesi gerektiği ifade edildi.

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