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Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Müzesi personeli hizmet içi eğitim için Konya Bilim Merkezi’ne gitti

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Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Müzesi personeli hizmet içi eğitim için Konya Bilim Merkezi’ne gitti
Bilim Merkezi’nde inceleme yapan müze personeli yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp fikir alışverişinde bulundu.

Yapılan çalışmalarla çocukların hayatlarına dokunmayı amaçlayan müze personeli hizmet için eğitimlerle kendini geliştiriyor. Yaz dönemi boyunca hem çocukları ağırlayan hem de yeni programlar hazırlayan müze personeli bu kapsamda çeşitli iş gezileri düzenleyerek başka müze ve bilim merkezlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda yapılan Konya Bilim Merkezi ziyaretinde müze personeli yapılan çalışmaları yerinde inceleyip çalışmalar yaptı.

Çocuk Müzesi yeni döneme hazır

Açıldığı günden bu yana eğitim alanında ezberleri bozan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi yeni sezona hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Çocukların eğitimin direk içinde olmasını hedefleyen müze de her alanda yapılan çalışmalarla çocukların geleceğe her yönden iyi hazırlanması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda yapılan Konya Gezisi’nde bilim merkezi alanında yapılan farklı çalışmalar ve planetaryum alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Yeni dönem hazırlıklarında sona gelinen müze bu yılda çocukların vazgeçilmez adreslerinden birisi olacak.

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