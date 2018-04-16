Yenimahalle Belediyesi Fethi Yaşar, belediyenin yemek salonunda kahvaltı yapmak üzere muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlara dizüstü bilgisayar dağıtımının da gerçekleştiği kahvaltıya Yaşar’ın yanı sıra, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve muhtarlar katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi ​Yaşar’dan muhtarlara bilgisayar

Çözüm odaklı ve barışçıl bir yönetim anlayışını benimsediğini vurgulayan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi ​Yaşar , “9 yılı sizinle beraber tamamladım. Göreve geldiğim günden beri muhtar lara kapım hep açık oldu. Sizler mahallenizi bizden daha iyi tanırsınız. Sizin görüşlerinizi hep dikkate aldım ve problemlerin bir an önce çözülmesi için elimden gelen gayreti gösterdim.

Yenimahalle ’yi beraber yönettik. Huzur ve barış ortamı içinde yönetmeye gayret ettik. Hiçbirinizi birbirinizden ayırmadım. Hepinizi seviyorum ve hepinize kapım açık. Sizin rahat çalışmanız için her zaman destek oldum. Bugün de dizüstü bilgisayarlarınızı teslim edeceğiz. Yeni bilgisayarlarınızda güzel hizmetler vermenizi diliyorum” diye konuştu.