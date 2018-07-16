Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, 193 köpeği de sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu

Sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak hayvanları için hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, veterinerler tarafından tedavisi yapılan köpek ve kedileri sahiplendiriyor.

2018 yılının ilk 6 ayında 853 köpeği ve 51 kediyi muayene ederek tedavilerini gerçekleştiren belediye veterinerleri, 193 köpeği de sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Öte yandan 462 köpek ile 71 kediyi kısırlaştıran belediye, 534 hayvana da kuduz aşısı yaptı.

Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmanın yanında, çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı da kendine görev edinen belediye, ilçede bulunan ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi ve hayvan eğitimi konusunda eğitim programları düzenliyor.

Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin zamanında çözüme kavuşturabilmesi için 7 veteriner hekim ve 10 toplama, yakalama personeli ile hizmet veren 150 hayvan kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Hayvan Bakım Evi’nde 2 adet toplama aracı da bulunuyor.

Barınaklardan sahiplenin

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşlara kedi, köpek satın almak yerine barınaklardan sahiplenmeleri tavsiyesinde bulundu. Sokak hayvanlarının büyük bir kısmının satın alınmış kedi ve köpekler olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Para verip alınmış daha sonra sokağa terk edilmiş çok sayıda cins kedi ve köpek görüyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyem bakacaklarından emin olduktan sonra petshoplar yerine barınaklardan sahiplenmeleridir” dedi.