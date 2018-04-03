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Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce Yenimahalle Belediyesi personeline“mutluluk” semineri verildi

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Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce Yenimahalle Belediyesi personeline“mutluluk” semineri verildi
Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen hizmet içi eğitim programında personele “Mutlu olmanın yolları, mutluluğu etkileyen faktörler” konularında bilgi verildi.

Yenimahalle Belediyesi personelinin kişisel ve kurumsal motivasyonunun artırılmasına yönelik gerçekleştirilen seminere çok sayıda çalışan katıldı.

İş hayatında mutluluk

Uzman Psikolog Erdal Usluer tarafından verilen seminer, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Akıcı anlatımı ve yüksek enerjisi ile dikkat çeken Usluer; mutluluk, anlamlı yaşama, mutluluğu engelleyen faktörler ve mutlu olmanın yolları konuları üzerine dikkat çekti.

Usluer, “İşine bağlı çalışanların büyük bir kısmı mutluluklarının iş hayatından kaynaklandığını söyler. İnsanlar, yaptığı işlerde bir anlam bulamayıncahem verimliliği düşüyor hem demutsuz oluyorlar. Kişinin işe bağlılığı evde de mutluluk yaratıyor” diyerek işin insanların mutluluğu üzerindeki etkisinin önemine vurgu yaptı.

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