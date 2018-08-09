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Yenimahalle Belediyesi, Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi, Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor
TSE tarafından yapılan tüm denetimlerden kalitesini artırarak çıkan Yenimahalle Belediyesi, standart gereği Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kalite Yönetimi Sistem Temsilciliği tarafından, Belediye Meclis Salonu’nda 2018 yılına ait Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı. Birim müdürleri, üst kurul üyeleri ve KYST Temsilcilerinin katıldığı toplantıda Yenimahalle Belediyesi’nin hedefleri, gerçekleşme oranları ve yeni hedefler konuşuldu.

Yenimahalle’de kalite artıyor

Toplantıda Kalite Yönetim Temsilcisi Ali Cindorukkısa bir sunum yaptı. Yenimahalle Belediyesi’nin 126 kalite hedefinden 117’sini gerçekleştirerek yüzde 90kalite gerçekleşme oranı ile tetkiklerden alnının akıyla çıktığını söyledi.

2003’ten beri yüksek performans ve standartlara uygun çalışma konusunda Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Yenimahalle Belediyesi, 2013 yılında uluslararası en büyük organizasyonun içinde yer aldığına dair IQ Net Belgesi almıştı.

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