  • BIST 101.339
  • Altın 218,191
  • Dolar 5,2786
  • Euro 5,9795
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C

Yenimahalle Belediyesi, kendi filosuna kattığı yüzlerce araç ve iş makinesiyle ile hizmet vermeye devam ediyor

»
Yenimahalle Belediyesi, kendi filosuna kattığı yüzlerce araç ve iş makinesiyle ile hizmet vermeye devam ediyor
Yenimahalle’de, dozerden bobcat’e, kamyondan kepçeye, binek araçlardan otobüse kadar onlarca çeşit araçtan oluşan filo, Yenimahallelilerin hizmete kolay ve zamanında ulaşması için 7/24 çalışılıyor.

“Yenimahalle’yi kiralık araçların külfetinden kurtardık”

Yenimahalle’de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz hizmet verildiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri önceliğimiz Yenimahallelinin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir ilçe yaratmaktı. 2009 yılında çoğu kiralanarak belediye bünyesine katılmış 119 resmi araç bulunmaktaydı. Araçlara ödenen kiralama ücretleri kendi maliyetinin 2 katından fazla gider oluşturuyordu. İlçe sakinlerimizin vermiş olduğu vergiler verimli ve yerinde kullanılsın diye aldığımız yüzlerce aracı belediyenin kendi aracı yaptık. Araçlarımız belediyenin kendi aracı, bunları kullanan personel de belediyenin kendi işçisidir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri otobüs, kamyon, cenaze aracı, iş makinası, minibüs, kamyonet gibi birçok cinste aracı belediyenin bünyesine kazandırdık. Yenimahalle’nin kaynaklarını verimli kullandık” dedi.

“En güçlü makine parkına sahibiz”

Ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılarak yerine yenilerinin alındığını belirten Başkan Yaşar, “İlçenin tümünde yol ve asfalt, parklar ve yeşil alanlar, kar küreme ve tuzlama, hafriyat ve yol temizleme gibi bir çok alanda kullanılmak üzere 350’nin üzerinde aracı bünyesinde barındıran filoya sahibiz. Belediyenin kendi bünyesinde bulunan bu araçlarla, ekiplerimiz yollarımızı açıyor, sokaklarımızı asfaltlıyor. Türkiye’de ilçe belediyeleri içerisinde en güçlü makine parkına sahibiz. Yenimahalle’yi yapılan hizmetlerle adından söz edilen ve çalışmaları örnek alınan bir belediye haline getirdiğimiz için gururluyuz. Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, tüm mahallelerimize eşit hizmet götürerek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Lütfen Ad ve Soyad yazınız.
    Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri iş başında26 Aralık 2018 Çarşamba 11:14
  • Yenimahalleli öğrencilerden Başkan Yaşar’a Yeni Yıl sürprizi25 Aralık 2018 Salı 10:39
  • Balâ Ekspres Gazetesi tarafından; Büyük Hemşeri Buluşması ve Bala’nın En’leri ödül töreni düzenlendi24 Aralık 2018 Pazartesi 10:27
  • “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu’nda start aldı20 Aralık 2018 Perşembe 10:26
  • Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri erozyon ve doğa hakkında eğitim aldı20 Aralık 2018 Perşembe 10:21
  • Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören çocuklar Yerli Malı Haftası’nı kutladı18 Aralık 2018 Salı 10:12
  • Yenimahalle Belediyesi SK, Osmangazi Belediyespor 42*2617 Aralık 2018 Pazartesi 12:16
  • Fethi Yaşar Yerel Yönetimler ve Demokrasi Çalıştayı'na katıldı17 Aralık 2018 Pazartesi 12:15
  • Şehit Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu, bugün anlamlı bir törene imza attı13 Aralık 2018 Perşembe 12:05
  • Fethi Yaşar, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası yerinde13 Aralık 2018 Perşembe 12:03
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim