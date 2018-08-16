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Yenimahalle Belediyesi, kurban bayramı öncesinde Yenimahalle genelinde bayram temizliği yapıyor

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Yenimahalle Belediyesi, kurban bayramı öncesinde Yenimahalle genelinde bayram temizliği yapıyor
Yenimahalle'nin dört bir yanında mesai yapan ekipler, camilerden mezarlıklara, sokak ve kaldırımlardan pazar yerlerine, yaşlı ve hastaların evlerine kadar hummalı bir çalışma başlattı.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nda pırıl pırıl, steril ortamlarda hem ibadetlerini hem bayram gezmelerini yapabilmesi için ilçeyi abluka altına alan ekipler hizmet alanı içerisinde bulunan yaklaşık 240 cami ve mescit ile ilçeye bağlı birçok köy ve mahalledeki mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

İlçe sınırları içerisinde yer alan camilerin ve mescitlerin halıları süpürülüp kuru temizleme işlemi yapılıyor. Ayrıca camiler haşerelere karşı ilaçlanarak daha güzel kokması için de  gül suyu sıkılıyor.

Ekipler yetki alanı içerisindeki mezarlıkları da temizliyor. Bayramda yapılacak kabristan ziyaretleri öncesi Karayakaya, Memlik,  Yuva, İvedik, Yakacık ve Ergazi mezarlıklarını temizleyen ekipler, mezarlık çevresinde bulunan alanların temizlenmesi, yabani ot temizliği, çiçeklerin sulanması gibi çalışmalar yaparak mezarlıkları kuru otlardan ve çöplerden arındırıyor.

Sokak, kaldırım ve pazar yerleri yıkanıyor

Öte yandan ekipler, pazar yerleri, sokaklar, kaldırımlar ve çöp konteynerlerinin etrafını da deterjanlı su ile yıkayıp, ardından ilaçlama çalışması yapıyor.

Yaşlı ve hastaların evleri bayrama hazırlanıyor

Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için periyodik olarak “Evde Temizlik Hizmeti” veren Yenimahalle Belediyesi, bayram için kolları sıvadı. Bayram temizliği yapamayan vatandaşlarının imdadına yetişerek evleri dip köşe temizleyen belediye ekipleri,  cam, kapı, yer, eşya, halı, koltuk, lavabo ve tuvalet temizliği yapıyor.

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