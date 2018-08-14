  • BIST 94.778
  • Altın 251,227
  • Dolar 6,5445
  • Euro 7,4712
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’na kayıtlarına yoğun ilgi

»
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’na kayıtlarına yoğun ilgi
Her yıl binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nın (YENİMEK) yeni kayıt dönemi başladı.

Vatandaşlar, YENİMEK kayıtların start almasıyla birlikte kayıt yaptırmak için kurs merkezlerine akın etti.

Hedef 25 bin kursiyer

16 kurs merkezi, 110 branş ve 300’e yakın uzman eğitmen ile yeni döneme merhaba diyecek olan YENİMEK, bu yıl 25 bin kursiyere eğitim vermeyi hedefliyor.

Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği kursların kayıtları ise 14 Eylül’de sona erecek.

17 Eylül’de ders başı yapacaklar

Derslere 17 Eylül’de başlayacak olan YENİMEK, el sanatları, ahşap teknolojisi, kuyumculuk teknolojisi, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri, muhasebe ve finansman, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, dil eğitim, kişisel gelişim ve eğitim, grafik ve fotoğraf, aile ve tüketici bilimleri, spor, okuma yazma, aile ve tüketici bilimleri, bahçecilik, yiyecek içecek hizmetleri, radyo televizyon ve konservatuara hazırlık kursları adı altında eğitim verecek.

“İyi ki Yenimahalle’de yaşıyorum”

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen Yenimahallelilerin,  3440898/6474 numaralı telefonu arayarak ya da ikametlerine en yakın kurs merkezine giderek kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

Kırkyama kursuna kayıt olmak için Batıkent Meydan AVM içerisinde yer alan YENİMEK merkezine gelen Tamam Ulkar (51), “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Ben ev hanımıyım ve 3 çocuğum var, hepsi büyüdü. Hep onlara vakit ayırdım, şimdi sıra bende. Böyle kurslar olmasa evde oturacaktım, iyi ki Yenimahalle’de yaşıyorum, iyi ki böyle kurslara gidip vakit geçireceğimiz, meslek öğreneceğimiz bir olanağımız var” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi, Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor09 Ağustos 2018 Perşembe 10:42
  • Yenimahalle Belediyesi, açık ve kapalı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
  • Yenimahalle'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) telaşı başladı07 Ağustos 2018 Salı 10:28
  • Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi 13 Ağustos’ta başlıyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:27
  • Yenimahalle Anaokulları’nda yaz okulu ve eğitim dönemi sona erdi06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:12
  • Yenimahalle Belediyesi'nin “HalkKart”ını 99 bin kişi kullanıyor04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
  • Yenimahalle Belediyesi, floresan atıklar konusunda başlatmış olduğu kampanya ile çığır açtı03 Ağustos 2018 Cuma 10:46
  • Yenimahalle Belediyesi Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz lezzeti dondurmayı mercek altına aldı02 Ağustos 2018 Perşembe 10:51
  • Yenimahalle Belediyesi'nin açtığı futbol yaz okulu devam ediyor01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:17
  • Fethi Yaşar’ın desteği ile çorak arazi yeşil bahçe oldu01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:32
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim