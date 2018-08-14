Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’na kayıtlarına yoğun ilgi

Her yıl binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nın (YENİMEK) yeni kayıt dönemi başladı.

Vatandaşlar, YENİMEK kayıtların start almasıyla birlikte kayıt yaptırmak için kurs merkezlerine akın etti.

Hedef 25 bin kursiyer

16 kurs merkezi, 110 branş ve 300’e yakın uzman eğitmen ile yeni döneme merhaba diyecek olan YENİMEK, bu yıl 25 bin kursiyere eğitim vermeyi hedefliyor.

Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği kursların kayıtları ise 14 Eylül’de sona erecek.

17 Eylül’de ders başı yapacaklar

Derslere 17 Eylül’de başlayacak olan YENİMEK, el sanatları, ahşap teknolojisi, kuyumculuk teknolojisi, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri, muhasebe ve finansman, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, dil eğitim, kişisel gelişim ve eğitim, grafik ve fotoğraf, aile ve tüketici bilimleri, spor, okuma yazma, aile ve tüketici bilimleri, bahçecilik, yiyecek içecek hizmetleri, radyo televizyon ve konservatuara hazırlık kursları adı altında eğitim verecek.

“İyi ki Yenimahalle’de yaşıyorum”

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen Yenimahallelilerin, 3440898/6474 numaralı telefonu arayarak ya da ikametlerine en yakın kurs merkezine giderek kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

Kırkyama kursuna kayıt olmak için Batıkent Meydan AVM içerisinde yer alan YENİMEK merkezine gelen Tamam Ulkar (51), “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Ben ev hanımıyım ve 3 çocuğum var, hepsi büyüdü. Hep onlara vakit ayırdım, şimdi sıra bende. Böyle kurslar olmasa evde oturacaktım, iyi ki Yenimahalle’de yaşıyorum, iyi ki böyle kurslara gidip vakit geçireceğimiz, meslek öğreneceğimiz bir olanağımız var” dedi.