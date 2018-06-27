  • BIST 94.303
  • Altın 187,579
  • Dolar 4,6394
  • Euro 5,4126
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C

Yenimahalle Belediyesi minik öğrenciler için “uçurtma şenliği” düzenledi

»
Yenimahalle Belediyesi minik öğrenciler için “uçurtma şenliği” düzenledi
Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren anaokulları, minik öğrencilerine yaz okulu kapsamında “uçurtma şenliği” düzenledi.

Yaklaşık 350 miniğin uçurtmasının gökyüzünde buluştuğu günde, çocuklar doyasıya eğlendi.

Yazın tadı Yenimahalle’de çıkar

Etkinlikte öğretmenlerinin yardımıyla rengârenk uçurtmaları gökyüzüne salan minikler, Yenimahalle semalarını uçurtmaya bürüdü.

Kahkaha seslerinin bir an olsun dinmediği şenlikte,  veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak, Yenimahalle Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Minikler yaz okulunda birbirinden renkli aktivitelerin yanı sıra eğitici vakit de geçiriyor. Bisiklet, yüzme, sinema, jimnastik, piknik, at binme, müze gezileri ve atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme imkanı bulan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Galatasaray’ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu Yenimahalle’de20 Haziran 2018 Çarşamba 21:24
  • Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’dan esnaf ziyareti20 Haziran 2018 Çarşamba 12:08
  • Yenimahalle genelinde bulunan parkların bir çoğunda enerji tasarruflu LED ampuller kullanılıyor19 Haziran 2018 Salı 11:02
  • Fethi Yaşar, Yenimahalleli gençlere 6 yeni kütüphane daha yapıyoruz. İlçemizde herkes kitap okuyacak19 Haziran 2018 Salı 10:58
  • Yakacık Mesire alanına her bayram da olduğu gibi bu bayram da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi17 Haziran 2018 Pazar 11:04
  • Yenimahalle Belediyesi'nden 4 yeni Aile Sağlığı Merkezi17 Haziran 2018 Pazar 11:02
  • Fethi Yaşar, Peçeneklilere sürpriz yaptı15 Haziran 2018 Cuma 11:01
  • Yenimahalle Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri İç Kontrol Sistemi konusunda eğitimi aldı15 Haziran 2018 Cuma 10:55
  • Yenimahalle’de on binlerce mahalle sakini belediyenin iftar sofralarında dualarla oruçlarını açtı14 Haziran 2018 Perşembe 12:02
  • Yenimahalle Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor13 Haziran 2018 Çarşamba 11:17
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim