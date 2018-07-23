  • BIST 95.387
  • Altın 188,405
  • Dolar 4,7589
  • Euro 5,5815
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı

»
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Kore’den çıkıp bütün dünyaya yayılan dans ve vokal türü K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

Kore pop kültüründen beslenen ve dünyada milyonlarca dinleyici ve takipçi sayısına ulaşan k-pop, bu yılın Türkiye finalini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festivale K-Pop hayranı gençler akın etti.

2018 K-Pop World Festival,ön elemelerden başarıyla geçen 10 vokal ve 12 dans ekibinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Salonu hınca hınç dolduran K-Pop tutkunları, festivalde sahne Koreli idol grubu NEWKIDD ile unutulmaz dakikalar yaşadı. Grubun şarkılarına ve sergiledikleri dans performanslarına büyük bir coşkuyla eşlik eden yüzlerce genç, festivalde ter döken yarışmacıları da büyük bir beğeniyle izledi.

Festivalin galipleri DivaMansion ve Beyza Nur Yaldız

Festival sonunda yarışmanın kazananları dans performans kategorisinde DivaMansion, vokal bölümünde ise Beyza Nur Yaldız oldu. Harcanan yoğun emek ve çalışmalar sonucu ilk 3 sıraya giren yarışmacılar, ödüllerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’nin elinden aldı. Ödülü alırken konuşmakta zorlanan K-Pop yarışmacıları yaşadıkları mutluluğu birbirlerine sarılarak ve seyircilerle paylaşarak gösterdi.

“Toplumlar kültür ve sanatla kaynaşır”

Yenimahalle’de dans ve gösteri alanlarında olduğu gibi tüm sanat etkinliklerinde ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yaşar, “Kültür ve sanat toplumların kaynaşması ve barış içerisinde yaşaması için tamamlayıcı bir unsurdur. Bugün burada Kore Büyükelçiliği’nin gerçekleştirdiği bu festivale ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti geçmişten beri Kore Cumhuriyeti ile kardeş ilişkiler içerisindedir. Bu ilişkinin devamlılığı için katkı sunmaktan gurur duyuyorum” dedi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:33
  • Keçiören Belediyesi’nin 20 Temmuz- 9 Eylül tarihleri arası düzenleyeceği açık hava sinema akşamları başlıyor13 Temmuz 2018 Cuma 10:02
  • Yenimahalle Sokak Festivali 17- 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek12 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
  • Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinlikleri Dikmen ve Çayyolu’nda “Aile Arasında” filmi ile başladı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:05
  • Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinlikleri başlıyor06 Temmuz 2018 Cuma 10:34
  • Müzik dehası Deniz Karataş, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu’nu burslu kazandı04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
  • 2 Temmuz Madımak Katliamı’nın 25. yıl dönümünün anması Çankaya’da “Hasret Türkü Müzikali” ile gerçekleşti02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
  • "5. Foto Safari Yarışması" sonuçları açıklandı29 Haziran 2018 Cuma 10:48
  • YENİMEK Fotoğraf Sergisi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda Açıldı28 Haziran 2018 Perşembe 11:05
  • Dikmen Hanımlar Lokali üyeleri, "2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi El Sanatları Yıl Sonu Sergisi" düzenledi28 Haziran 2018 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim