Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Kore’den çıkıp bütün dünyaya yayılan dans ve vokal türü K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

Kore pop kültüründen beslenen ve dünyada milyonlarca dinleyici ve takipçi sayısına ulaşan k-pop, bu yılın Türkiye finalini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festivale K-Pop hayranı gençler akın etti.

2018 K-Pop World Festival,ön elemelerden başarıyla geçen 10 vokal ve 12 dans ekibinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Salonu hınca hınç dolduran K-Pop tutkunları, festivalde sahne Koreli idol grubu NEWKIDD ile unutulmaz dakikalar yaşadı. Grubun şarkılarına ve sergiledikleri dans performanslarına büyük bir coşkuyla eşlik eden yüzlerce genç, festivalde ter döken yarışmacıları da büyük bir beğeniyle izledi.

Festivalin galipleri DivaMansion ve Beyza Nur Yaldız

Festival sonunda yarışmanın kazananları dans performans kategorisinde DivaMansion, vokal bölümünde ise Beyza Nur Yaldız oldu. Harcanan yoğun emek ve çalışmalar sonucu ilk 3 sıraya giren yarışmacılar, ödüllerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’nin elinden aldı. Ödülü alırken konuşmakta zorlanan K-Pop yarışmacıları yaşadıkları mutluluğu birbirlerine sarılarak ve seyircilerle paylaşarak gösterdi.

“Toplumlar kültür ve sanatla kaynaşır”

Yenimahalle’de dans ve gösteri alanlarında olduğu gibi tüm sanat etkinliklerinde ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yaşar, “Kültür ve sanat toplumların kaynaşması ve barış içerisinde yaşaması için tamamlayıcı bir unsurdur. Bugün burada Kore Büyükelçiliği’nin gerçekleştirdiği bu festivale ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti geçmişten beri Kore Cumhuriyeti ile kardeş ilişkiler içerisindedir. Bu ilişkinin devamlılığı için katkı sunmaktan gurur duyuyorum” dedi.