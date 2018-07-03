Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve oyun alanları elden geçiriliyor

Yenimahalle Belediyesi, sıcak yaz günlerinde zamanlarının büyük çoğunluğunu parklarda geçiren mahalle sakinleri için parkları elden geçiriyor.

Yenimahallelilerin çocukları ile birlikte huzurlu, temiz ve güvenli bir çevrede vakit geçirmesi için düzenlenen parklarda yıllık bakım ve değişim çalışmaları devam ediyor. Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Serhat, Demetevler ve Gazi mahallelerindeki parklarda bulunan oyun alanlarındaki eskimiş veya kırılmış aletleri yenilerken; kullanılamaz durumda olan masa ve çardakları da değiştiriyor.

Parklar mahallelilere emanet

Parklarda tamiri mümkün olan donatıları da yeniden kullanılabilir hale getiren ekipler, Yenimahalle genelinde parklardaki hasar tespitleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yeşil alanları park yaparak halkımızın hizmetine sunmak bizim, korumak vatandaşlarımızın görevi. Parklarımızın hepsinde bakım ve güvenlik için görevlilerimiz bulunuyor ancak yetersiz kaldığımız noktalarda mahalleliler de parklarına sahip çıkarsa yeşil alanlarımızı korumuş oluruz. Parklardaki donatılara zarar verenlere karşı parklarımıza sahip çıkılmalıyız. Çünkü bunlar kamunun parası ile hepimizin parası ile yapılıyor” dedi.

“Önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği ve ailelerin huzuru”

Yenimahallelilerin huzuru ve temiz bir çevrede yaşaması için ilçede uygun olan her alanın yeşil alan ve parklarla donatıldığını ifade eden Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşların rahat nefes alması ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde vakit geçirmeleri için Yenimahalle’nin her köşesine parklar inşa ettik. Bizden önce yapılıp oturma alanı ve oyun alanları açısından yıpranmış olan parkların tümünü yeniledik. Amacımız vatandaşlarımızın temiz bir Yenimahalle’de, çocuklarını gönül rahatlığıyla götürebilecekleri alanlar yaratmak. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.