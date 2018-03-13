Yenimahalle Belediyesi personeline “Duygusal Zekâ” konulu eğitim verildi

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için personeline çeşitli konularda hizmet içi eğitimler düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “Duygusal Zekâ” konulu eğitime imza attı.

Yenimahalle Belediyesi meclis salonunda Yazar ve Akademisyen Kamil Sönmez tarafından verilen seminerde, duygusal zekâ ve gelişimine katkıda bulunan etkenler konuşuldu.

Duygusal zekâsı yüksek bireyler daha uyumlu

Duygusal zekânın; kendini tanıma, duygularını idare edebilme ve başkalarını anlayarak dengeli ve uyumlu bir yaşam sürebilme yeteneklerini tanımlayan bir kavram olduğunu söyleyen Sönmez, “Duygusal zekâsı yüksek bireyler daha uyumlu ve dengelidirler. Meraksız insanları anlamak konusunda epey zorlanırlar. Çünkü onlar, her şeye dair sonsuz bir merak duyarlar” dedi.

“Duygularınızı kontrol etmeye çalışın”

Duyguların neden önemli olduğu konusuna da değinen Sönmez, “ İnsanlar tarafından en çok değer verilen duygu önemsenmektir. Birileri sizi önemsiyorsa mutlu olursunuz. Ayrıca duygularımızla sözlerimizin uyumu aynı mı diye de soralım kendimize. Can sıkıntısı beden dilimize yansıyorsa bunu engellemeye çalışalım çünkü canınız sıkkında olsa fiziksel görünümüz ile bunu aşabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmeye çalışın, duygular kontrol edilemezse problem yaşanır” diye konuştu.