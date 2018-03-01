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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bilardo da yüzleri güldürmeye devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bilardo da yüzleri güldürmeye devam ediyor
Yenimahalle sporda şampiyonluklara doymuyor. Hentbol, yüzme, futbol, buz pateni ve masa tenisinde şampiyonluklara imza atan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bilardo da yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin sihirli ıstakası Eylül Kibaroğlu, 23-25 Şubat tarihleri arasında Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 2018 yılı Türkiye Şampiyonası 1’inci Etap Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye 2’incisi oldu.

Sportif başarılar şampiyonluklarla taçlanıyor

Henüz 12 yaşındayken eline istekayı alan Kibaroğlu, 32 sporcunun katıldığı bayanlar kategorisinde finale kadar yenilgisiz ilerlemeyi bildi ancak final maçında rakibine 6-5 kaybederek ikinci oldu.

Yenimahalle’nin her zaman başarılarla adından söz ettirmesinden onur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde spora ve sporcuya her türlü imkanı sağlıyoruz. Belediye olarak mücadele ettiğimiz her branşta şampiyonluğu göğüslemek için çalışmaya, sportif başarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Hedef Euro Tour

Avrupa şampiyonu sporcu, sene sonuna kadar 3 etaptan oluşan Türkiye Şampiyonası’nın ilk etabında iyi bir puan toplayarak sezona iyi başladı. 

Türk bilardosunun duayen isimlerinden Esen Kibaroğlu’nun kızı olan Yenimahalle Belediyesi sporcusu Eylül Kibaroğlu; 3-4 Mart tarihleri arasında  İtalya’nın Trevisio şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası puan turnuvası olan Euro Tour’a katılacak.

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