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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde derece yaptı

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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde derece yaptı
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, bu kez de Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde rekora imza attı.

200m kelebek yarışında yüzdüğü 02:14.6’lık derecesiyle 13 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Yıldız Türkiye Milli Takımına seçildi

Ayrıca başarısını 100-200-400-800m serbest ve 100-200m kelebek yarışlarında da sürdüren milli sporcu, milli takım barajlarını geçerek Yıldız Türkiye Milli Takımına seçildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Tuncel, “Katıldığım müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi’nin adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürü Başkanımız Fethi Yaşar’a ve antrenörlerime minnettarım” dedi.

Milli sporcuya eşlik eden takım arkadaşları Emre Suvat, Arda Sarıkaya, Halil Ballı ve Arda Yıldız da yüzdükleri derecelerde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçerek başarı elde etti.

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