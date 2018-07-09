Yenimahalle Belediyesi Spor Merkezleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor

Yenimahalle Belediyesi’nin vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için hizmete açtığı, Aydın Onur, Ragıp Tüzün ve Aşağı Yahyahalar Spor Merkezleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Günün her saati dolup taşan spor salonlarında, yaza fit girmek isteyen üyeler sadece aletli spor yapmıyor, açılan pilates, yoga, zumba, tekvando, kick boks, çocuk jimnastik ve crunch kurslarıyla da çeşitli spor faaliyetlerine katılabiliyor.

Kayıtlar devam ediyor

Katılımın oldukça yoğun olduğu salonlarda kayıtlar devam ederken Temmuz ayı için Aydın Onur Spor Merkezi’nde 213, Ragıp Tüzün Spor Merkezi’nde 88, Aşağı Yahyalar Spor Merkezi’nde ise 111 kayıtlı üye bulunuyor.

Üyelerle yakından ilgilenen alanında uzman spor eğitmenleri, spor yapan vatandaşları vücut biçimlerine göre bilgilendirerek program da yapıyor.

Doğru spor, olumlu sonuç

Kendilerine sunulan hizmetlerle kısa sürede olumlu sonuç aldıklarını belirten üyeler, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Spor hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Kimimiz zayıflamak istiyor, kimimiz kilosunu korumak istiyor. Hocalarımızda bu doğrultuda bizleri doğru yönlendiriyorlar. Onların önerileri doğrultusunda hepimiz çok güzel sonuçlar aldık” dedi.