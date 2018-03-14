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Yenimahalle Belediyesi, tam donanımlı personelleriyle Yenimahalle’ye daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi, tam donanımlı personelleriyle Yenimahalle’ye daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor
Belirli periyotlarla eğitim programına tabi tutulan belediye çalışanları, seminerlerde bilgilerini güncelliyor, eksiklerini gideriyor ve yeni bilgilerle kendini geliştiriyor.

Kamu ihale mevzuatı anlatıldı

Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarının iyi bir eğitim alarak mevzuata hakim olmalarının sağlanması amacıyla “Kamu İhale Mevzuatı” eğitimi düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, birim müdürleri ve ilgili personeller katıldı.

Başkent Üniversitesi’nden Av. Atilla İnam, eğitimde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlarla bağlantılı diğer mevzuatları ayrıntılarıyla anlattı.

Eğitimler devam edecek

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı 23 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.

Eğitimler kapsamında personellere “Değişim ve inovasyon”, “Kişilik analizi ve söylem çözümlemesi”, “Kamu etik kuralları”, “Kaygıyla baş etme”, “İş sağlığı ve iş güvenliği”, “Çatışma yöntemi”, “Mutlu olma sanatı” başlıkları altında detaylı bilgiler verilecek.

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