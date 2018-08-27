  • BIST 91.131
  • Altın 237,056
  • Dolar 6,1215
  • Euro 7,1066
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” devam ediyor

»
Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” Batıkent Andaç Pazar Yerinde gerçekleştirilen “Deliha 2” filmiyle devam etti.

“Deliha 2” filmini izlemeye gelen vatandaşlar, aşk hayatında umduğunu bulamayan ve pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın maceralarıyla kahkahaya boğuldu.

“Açık hava sinemasında tanışmışlar”

Açık hava sinemasında belediye tarafından kendilerine ikram edilen patlamış mısırları da afiyetle yiyen vatandaşlar, hem nostaljik bir akşam yaşadı hem de günün stresini attı.

Farklı bir gün yaşadığını belirten Yenimahalleli Asım Gürbüz (18), “Annem ve babamın tanışma hikayesine tanıklık ettim bugün. Tabi zamanlar farklı. Önceden açık hava sineması olurmuş, tüm gençler oraya gider birbirilerini görüp severlermiş. Annem ve babamın da tanışması, birbirlerini görmesi o şekilde olmuş. Bugün buraya tesadüfen geldim. Farklı bir gün oldu benim için. Başka bir ilçede oturuyorum. Keşke annem ve babam da burada olsaydı, eski günleri anarlardı. Diğer gösterimin tarih ve yerini aldım inşallah oraya onları getireceğim” dedi.

6 Eylül’de kapanış yapacak

6 Eylül’de son gösterimini Özevler Konukevi karşısı “Kardeşim Benim” filmi gösterimiyle yapacak olan belediye, 3 Eylül’de Oğultürk Pazar Yeri ve 4 Eylül’de Yahyalar Pazar Yeri’nde “Deliha 2” filmi ile 5 Eylül’de ise Edip Akbayram Parkı’nda gösterimi yapılacak olan “Acı Tatlı Ekşi” filmiyle vatandaşları perdede buluşturmaya devam edecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni sezona hazırlanıyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:38
  • Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, 6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:18
  • Mamak Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği Bilecik kültür gezisi aralıksız devam ediyor04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:20
  • Çankaya Belediyesi, LÖSEV'de tedavi gören gençlere gitar eğitimi veriyor04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
  • Mamak Belediyesi “Sinema Akşamları” etkinliği 1 Ağustos Çarşamba günü başlıyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU (FOMGET), GÜNEY KORE’NİN BAŞKENTİ SEUL’DE DOSTLUK FESTİVALİNE KATILACAK27 Temmuz 2018 Cuma 10:06
  • Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen nostalji tadındaki Açık Hava Sinema Günleri yoğun ilgi görüyor26 Temmuz 2018 Perşembe 11:56
  • Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri’nin ikinci ayağı Beştepe Mahallesi’nde gerçekleşti26 Temmuz 2018 Perşembe 11:13
  • Yenimahalle Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Batıkent Ergazi Pazar Yerinden start verdi24 Temmuz 2018 Salı 11:35
  • Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim