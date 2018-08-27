Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” Batıkent Andaç Pazar Yerinde gerçekleştirilen “Deliha 2” filmiyle devam etti.

“Deliha 2” filmini izlemeye gelen vatandaşlar, aşk hayatında umduğunu bulamayan ve pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın maceralarıyla kahkahaya boğuldu.

“Açık hava sinemasında tanışmışlar”

Açık hava sinemasında belediye tarafından kendilerine ikram edilen patlamış mısırları da afiyetle yiyen vatandaşlar, hem nostaljik bir akşam yaşadı hem de günün stresini attı.

Farklı bir gün yaşadığını belirten Yenimahalleli Asım Gürbüz (18), “Annem ve babamın tanışma hikayesine tanıklık ettim bugün. Tabi zamanlar farklı. Önceden açık hava sineması olurmuş, tüm gençler oraya gider birbirilerini görüp severlermiş. Annem ve babamın da tanışması, birbirlerini görmesi o şekilde olmuş. Bugün buraya tesadüfen geldim. Farklı bir gün oldu benim için. Başka bir ilçede oturuyorum. Keşke annem ve babam da burada olsaydı, eski günleri anarlardı. Diğer gösterimin tarih ve yerini aldım inşallah oraya onları getireceğim” dedi.

6 Eylül’de kapanış yapacak

6 Eylül’de son gösterimini Özevler Konukevi karşısı “Kardeşim Benim” filmi gösterimiyle yapacak olan belediye, 3 Eylül’de Oğultürk Pazar Yeri ve 4 Eylül’de Yahyalar Pazar Yeri’nde “Deliha 2” filmi ile 5 Eylül’de ise Edip Akbayram Parkı’nda gösterimi yapılacak olan “Acı Tatlı Ekşi” filmiyle vatandaşları perdede buluşturmaya devam edecek.