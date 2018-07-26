Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri’nin ikinci ayağı Beştepe Mahallesi’nde gerçekleşti

Beştepe Muhtarlığı önünde Murat Boz ve Burak Özçivit’in başrollerini oynadığı “Kardeşim Benim” filmini izleyen mahalle sakinleri, belediye tarafından ikram edilen patlamış mısırları da doyasıya yedi.

Vatandaşlardan yoğun katılım

Vatandaşlar, yıllar boyunca görüşmeyen iki kardeşin, babalarının ölümünün ardından yeniden kesişen hayatlarını açık havada beyazperdede izledi. Filmin sonunda neşe içinde birbirleriyle sohbet eden vatandaşlar filmi çok beğendiklerini dile getirdi ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Beştepe sakinlerinden Emine Karaca (61), “Bugün komşularımla unutulmaz bir akşam yaşadık. Eski günleri yâd ettik. Yeni nesil pek bilmez bizim gençliğimizde böyle sokakta film izlerdik. Bugün adeta gençliğime döndüm, eski anılar gözümde canlandı. Duygulu anlar da yaşadım. Bize böyle güzel bir nostalji yaşattığı için Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ederim” dedi.