Yenimahalle Belediyesi tarafından personele verilen “Temel İlk Yardım Uygulamaları” eğitimi tamamlandı

Eğitimi başarıyla sonlandıran personel, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda da yüzde yüz başarı sağladı.

İlkyardım ı öğrenen 50 belediye çalışanına sertifikalarını Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar verdi.

Her birey ilkyardımı öğrenmeli

Sertifikalarını alan çalışanlarını tebrik eden Başkan Fethi Yaşar “Gelişmiş ülkelerde, insan sağlığına yönelik bu tip konular o ülkede yaşayan her vatandaşın bilmesi, öğrenmesi kanunen zorunlu olduğu konulardır. Olası bir acil durumda ilk yardımın nasıl olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor. İnşallah ülkemizde de en kısa zamanda bu gibi uygulamalar yasalarla yaygınlaştırılır” dedi.

4 günlük uygulamalı eğitim aldılar

Eğitimler boyunca ilkyardım eğitmenleri Nursel Marangoz ve Murat Azgın öncelikle slayt üzerinden genel ilk yardım bilgilerini anlattı. Sunumun ardından salona örtüler serildi, hasta ya da yaralı mankenler yere yatırıldı. Çalışanlar, tek tek ve defalarca hem mankenler üzerinde hem de birbirleri üzerinde “Bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde” nasıl ilk yardım yapılması gerektiğini öğrendi.

Eğitim programı kapsamında; hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma tekniklerini öğrenen belediye çalışanları yazılı ve uygulamalı sınavda da başarı sağladı.